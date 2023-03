Známe to téměř všichni. Dostaneme se do kolony, v místě, kterým projíždíme denně, které si myslíme, že známe nazpaměť. A tak zaměříme při popojíždění pozornost jinam než na dění na vozovce. „Přitom, kdyby se řidiči věnovali plně řízení, dodržovali rozestupy mezi vozidly, pomohlo by to ke snížení počtu nehod nejen na křižovatkách,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Kde čeští řidiči chybují nejvíce a proč?