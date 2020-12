Nejlepší vánoční dárek v současnosti je nenavštívit o Vánocích své blízké, tvrdí lékař Kubek

Praha Vědci z iniciativy Sníh doporučují lidem, aby odložili rodinná setkání plánovaná na vánoční svátky. Pokud se přece jenom rozhodnou své příbuzné navštívit, měli by se nechat otestovat co nejkratší dobu před návštěvou a při setkáních dodržovat preventivní opatření proti šíření koronaviru. Uvedli to v prohlášení, které v úterý zaslali ČTK.

„Jestli máte své blízké skutečně rádi, tak ten nejlepší dárek, který jim můžete dát, je, že je v současnosti nenavštívíte. Anebo pokud je chcete navštívit, tak buďte opatrní a ohleduplní, aby ten polibek, který svým rodičům nebo prarodičům dáte, nebyl polibkem smrti,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

„Chtěl bych vás poprosit, abyste letos vynechali návštěvy, zejména návštěvy u příbuzných, kteří patří do okruhu covidem ohrožených osob. Skutečně byste jim mohli přinést dárek, který byste jim předat nechtěli,“ doplnil evoluční biolog Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vláda povolí lidem navštívit půlnoční mši. Na Silvestra bude zákaz vycházení platit Pokud už se lidé rozhodnou, že příbuzné navštíví, měli by se nechat testovat. Vědci doporučují využít spíše PCR testy, za které ale zájemci, kteří nemají žádanku od lékaře, zaplatí kolem 1700 korun. Odběrová místa si navíc mohou přičíst náklady za odběr, administrativu nebo přirážku za dřívější dodání výsledků. Testování pomocí antigenních testů, které je nyní pro veřejnost zdarma a jehož výsledek je znám zhruba za 15 minut, označují vědci za málo spolehlivé. „V praxi to znamená, že mnozí občané, kteří obdrží negativní výsledek antigenního testu, mohou být ve skutečnosti aktivně infikováni virem SARS-CoV-2,“ napsal imunolog Zdeněk Hel. Podle něj jsou antigenní testy lepší než žádné. „Celosvětová vědecká komunita ale doporučuje používat především testy PCR. Je nutné, aby každý občan České republiky měl přístup k PCR testům na covid-19, a to buď zdarma, nebo jen za nízký poplatek,“ dodal Hel. Nedávná studie srovnávající oba typy testů ale ukázala, že antigenní testy jsou pro širší použití vhodné. Odhalí zejména lidi, kteří mají živý virus a mohou nakazit ostatní. U takových dosahuje účinnosti až 90 procent. Přejde Česko do nejvyššího stupně PES už během vánočních svátků? Podle Blatného se o tom bude jednat ve středu Výsledek antigenního testu je podle vědců z iniciativy platný nejvýše 12 až 24 hodin. Například domovy pro seniory ale uznávají negativní výsledek antigenního testu až 48 hodin, do té doby pak mohou zájemci s testem jít navštívit své příbuzné v těchto zařízeních. „Negativní výsledek antigenního testu je přiměřenou zárukou bezinfekčnosti na dobu nanejvýš 12 hodin. V případě PCR vyšetření je to až 72 hodin. Pokud se chystáte navštívit své příbuzné v rizikové skupině, nechte se vyšetřit co nejkratší dobu před návštěvou,“ uvedl Marián Hajdúch, bývalý národní koordinátor testování. Možnost testovat se těsně před Vánoci je ale například v Praze velmi omezená. Odběrová místa už mají termíny pro antigenní testování obsazeny. V regionech sice volno je, odběrová místa jsou ale často v okresních městech a nemocnicích.