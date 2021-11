Nejvíc ODS, nejméně TOP 09: celkem 17 křesel pro pět stran. Cizelování koaliční smlouvy trvá celý den

Celodenní cizelování a rokování dává vzniknout koaliční smlouvě a programovému prohlášení vlády. Jednoduché to není – musí se dohodnout pět různých partnerů, nervy nahlodávají šarvátky mezi Starosty a Piráty, kde se ti druzí cítí ukřivdění chudým volebním ziskem, neblahá je taky vyhlídka, za jakých okolností se nový kabinet ujme vlády. Bude řádit inflace a covid.



První z listin, koaliční smlouva, obsahuje i uspořádání personálií. Pětitým nic nezveřejní, dokud to nebude mít po neděli uchystáno k podpisu, nicméně podle informací serveru Lidovky.cz by se mělo obsazovat celkem sedmnáct ministerských postů, ovšem dva z toho jsou bezportfejní. To jsou ministři, případně vicepremiéři pro evropské záležitosti a digitalizaci; o ně se zvětší kabinet, ale úřadů nepřibude. Členové vlády využijí již stávající aparát, třeba při úřadu vlády.

TOP 09 má nejméně

Na ODS má připadnout pět křesel, čtyři jsou vyhrazena Starostům, po třech obsadí lidovci a Piráti, zbylé dva mají náležet TOP 09. Má nejméně, protože předsedkyně Markéta Pekarová Adamová se stane šéfkou sněmovny. Pirátům tak štědrou nadílku zajišťuje „předsvatební smlouva“, již měli před volbami uzavřenou se STAN. Volební zisk čtyř poslanců by jinak na tolik míst ve vládě nevydal.

Nejspokojenější může být občanská demokracie, jíž připadne premiér, na toho aspiruje modrý předseda Petr Fiala, pak taky ministerstvo financí, spravedlnosti a obrany. Výčet není vyčerpávající, strany přesné rozdělení tutlají a nadto se během jednání docela turbulentně měnily požadavky.

Důležité pro ODS je především to, že bude mít premiéra i správce státní kasy. Jak uvedl aspirant na druhou z řečených funkcí Zbyněk Stanjura, vlády Petra Nečase (ODS) i Bohuslava Sobotky (ČSSD) demonstrovaly, jak moc se to hodí. Nečas i Sobotka museli bojovat, a často neúspěšně, s výraznými figurami ministrů financí. Miroslavem Kalouskem (TOP 09) a Andrejem Babišem (ANO).

Starostové chtějí určitě resort vnitra a školství, pro Víta Rakušana a Petra Gazdíka; Rakušan už se k ambici otevřeně přihlásil. Ministerstvo průmyslu by měl dostat do správy Věslav Michalík.

Tři resorty pro lidovce se rýsují v podobě práce, životního prostředí a zemědělství, přičemž předseda Marian Jurečka dle kuloárů míří na environmentální štaci. Kombinaci by mohl pozměnit post evropského ministra pro Ondřeje Benešíka.

Pro Piráty se chystá ministerstvo pro místní rozvoj, kam má zamířit Ivan Bartoš, připadnout jim má také vládní post pro digitalizaci a pravděpodobně resort zahraničí.

O tom se uvažovalo také v TOP 09, jisté je ale to, že straně připadne nyní extra sledované a důležité ministerstvo zdravotnictví, kam směřuje Vlastimil Válek. Jeho pozice je otřesená faktem, že se po volbách začal vyslovovat pro možnost lockdownu, třebaže před volbami se pětikoalice dušovala, že to nenastane, nicméně podle informací serveru Lidovky.cz se i tak řežavé židle ujme.

Sociální odvaha lidovců

Už jen pro vnitřní klid v partajích je důležité, jakou vládní odpovědnost a sílu jim dohoda přiřkne. Jednání škobrtala na tom, že Piráti a lidovci měnili názor na to, co by si představovali. Lidovecké rozhodnutí usilovat o resort práce a sociálních věcí vzešlo i z toho, že zbylé strany pozbyly odvahy se ho ujmout. Číhají tam mimořádně toxické IT smlouvy, o něž se pravidelně zajímá policie, a všeobecné zdražování spěje k sociálnímu konfliktu, který v pravicovém kabinetu musí někdo tlumit.

Pravidlem pro programové prohlášení, když se sejdou tak rozliční partneři, je vynechat to, na čem se nelze domluvit. Takhle například v deklarovaných závazcích bude panovat ticho o přijetí eura, protože na tom by se ODS a TOP 09 nedomluvily.

Problematické nástrahy neleží ani tak v hlavních tezích, tam se partaje vesměs potkávají. Spočívají v detailech, jež detaily ve skutečnosti nejsou. Tak například: shoda panuje na tom, že vláda bude razantně snižovat schodek a zadlužení, ale už ne v otázce, jak se toho dá docílit. Pirátům by nevadily některé majetkové daně, což pravicoví partneři odmítají, a opačný stav panuje v otázce snížení sociálních odvodů zaměstnavatelů.

Mezi křehkými skořápkami se musí pětikoalice promanévrovat u zelených závazků. Všichni chtějí snížit uhlíkovou stopu, ale ODS je nejpragmatičtější v rychlosti i nástrojích, jimiž se toho má dosáhnout. Všechno je ale spíš otázka formulací; programové prohlášení vlády nemá být a nebude vyčerpávajícím výčtem všech kroků, určí směr. A strany se shodovaly, že nevidí nic nepřekonatelného.