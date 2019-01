Požár autobazaru na Silvestra způsobil škoda přes milion korun. Počet výjezdů hasičů byl podobný jako v minulých letech

PRAHA Při silvestrovské noci vyjížděli středočeští hasiči i k požáru autobazaru v Klecanech u Prahy se škodou 1,4 milionu korun. Jeden člověk zemřel v Dolních Beřkovicích po srážce vlakem. Další výjezdy byly hlavně k menším požárům s nízkou nebo žádnou škodou, například hořící koše, popelnice a dohašování pyrotechniky. Počet výjezdů byl podobný jako v minulých letech, řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Jeden člověk zemřel v pondělí večer v Dolních Beřkovicích na trati Dolní Beřkovice-Hněvice na Mělnicku po srážce vlakem. Větší zásah byl taktéž v pondělí večer v Klecanech u Prahy, kde v autobazaru hořelo pět aut. Škoda dosáhla 1,4 milionu korun. Příčinou byla zřejmě technická závada.



Od půlnoci do 6:00 vyjížděli hasiči ve středních Čechách k 25 událostem z toho ve dvaceti případech se jednalo o požáry. „Je to průměr, rozhodně to není dramatické navýšení,“ uvedl Svoboda.

Středočeští záchranáři během večera ošetřili podle mluvčí Petry Effenbergerové například na Mělnicku osobu, které petarda amputovala několik prstů ruky.