Právo na azyl k naší zemi patří, ale je zneužíváno. V politice neuškodí poučit se od Česka, říká německý velvyslanec

Lidovky.cz Co přinesl uplynulý rok česko-německým vztahům?

Celkově to byl velmi dobrý rok navzdory nepříznivým mezinárodním okolnostem. Opravdu velkého pokroku jsme dosáhli při rozhodování o výstavbě nové železniční trati Drážďany-Praha.

Domnívám se, že naším společným cílem by měl být stav, kdy budeme problémy lidí na druhé straně hranice považovat za stejně důležité jako naše vlastní. To je samozřejmě ideál, ale věřím, že by to mělo být naším cílem.

Lidovky.cz Objevila se také nějaká nová témata, která předtím nebyla tolik v popředí?