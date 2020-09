Německo zvažuje, že by lidé z Prahy či celého Česka museli do karantény

Německo zvažuje, že by lidé z Prahy či celé České republiky museli při příjezdu do pětidenní karantény. Radiožurnálu to řekl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Německé ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že epidemickou situaci v Česku intenzivně sleduje. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka doporučuje, aby lidé plánující cesty Německa měli pro příští dny vývoj v Česku na paměti.

Česko asi zpřísní podmínky pro Kanárské ostrovy. Ty mají aktuálně výjimku a při příjezdu z nich se na rozdíl od Španělska nevyžaduje negativní test na covid-19 nebo nástup do karantény. Diplomacie také bude varovat před cestami do Francie.

Diplomacie má podle Smolka informace o tom, že Německo o zpřísnění podmínek uvažuje, nejde ještě o definitivní rozhodnutí. „Zvažují, že by buď celou Českou republiku, nebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem,“ řekl Smolek Radiožurnálu.

„Německé ministerstvo zahraničí intenzivně sleduje epidemickou situaci také v České republice. Hodnocení rizikových oblastí se aktualizuje týdně. Okamžité zařazení celé země či regionu na seznam dochází, pokud je to bezprostředně nezbytné,“ uvedlo německé ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK. Německé diplomatické zdroje ČTK nicméně sdělily, že Česko ještě nedosáhlo hranice k zařazení na seznam rizikových oblastí. Činí 50 nakažených za 100 000 obyvatel za sedm dní.

Pokud by se toto číslo naplnilo, není ještě automatické, že je země zařazena do rizikové oblasti, ale je to pravděpodobné. Řada významných evropských oblastí už takto v Německu klasifikována je či byla, sdělil český velvyslanec v Německu Kafka. „Doufám, že nebude působit jako šíření zbytečných obav, když řeknu, že toto je třeba mít na paměti při plánování programu pro nejbližší dny a možné cesty do Německa,“ dodal.

Česko podle vývoje nákazy v poslední době považuje za rizikovější Francii, uvedl náměstek. „Budeme ode dneška důrazně varovat a nedoporučovat cesty do Francie s tím, že v krátké době se může Francie dostat mimo náš zelený seznam,“ uvedl. Ministerstvo zdravotnictví by dnes s účinností od 14. září mělo vyřadit z českého „zeleného seznamu“ autonomní oblast Kanárské ostrovy, pro kterou platí výjimka z režimu nařízeného pro Španělsko.

Zelená barva značí na tzv. mapě cestovatele nízké riziko infekce. Nic na zařazení do zeleného seznamu by se nemělo měnit od 7. září ani u Chorvatska. „Včera (ve čtvrtek) jsme se dohodli, že Chorvatsko ponecháváme na našem zeleném seznamu. Budeme samozřejmě tu situaci nadále sledovat, ale zatím to riziko tam není nějak výrazně větší,“ řekl Smolek.