Na Praze 1 se otevřela nová zubní pohotovost, ošetří však pouze dospělé

Podle vyjádření vedoucí lékařky Báry Malíkové pohotovost funguje ve všední dny od 17:00 do 22:00, o víkendech a o svátcích od 10:00 do 22:00. Praha nemocnici poskytla 2,5 milionu korun na vybavení ordinace a také 870 tisíc korun na provoz do konce roku. Na financování se bude magistrát podílet i nadále.

Podle webu nemocnice začala pohotovost fungovat 27. září, pacienti ji naleznou v přízemí nemocniční budovy.

„Moc dobře víme, jak jsou zubní pohotovosti v Praze vytížené a že je využívají nejen Pražané, ale i pacienti z jiných krajů,“ řekla náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija (ODS).

Ředitel NNF David Erhart ocenil, že se Malíkové podařilo sehnat dostatek kvalifikovaných zdravotníků. V plánu je kromě pohotovosti spustit i zubní ambulanci.

Nová pohotovost je určena jen pro dospělé pacienty, stejně jako celá NNF. Podle náměstkyně primátora město jedná s Thomayerovou nemocnicí o rozšíření její zubní pohotovosti i pro dětské pacienty. Protože ty nyní po zrušení dětské zubní pohotovosti v motolské nemocnici ošetřuje pouze Městská poliklinika ve Spálené. „Měli bychom mít jednání koncem října,“ uvedla Udženija s tím, že na schůzce vedení krčské nemocnice představí svoji koncepci a finanční náklady.

Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí má sice rovněž zubní pohotovost. Ta se však nezaměřuje na běžnou péči, ale na stomatochirurgické zákroky, jako je ošetřování úrazů, zánětů nebo komplikací po chirurgických výkonech. Další pohotovosti provozují soukromé kliniky.

