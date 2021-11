Neočkované systém odhalí, pak přijde pobídka k vakcinaci. Horký kandidát na ministra nastínil svůj recept na covid

Dle něj by resort zdravotnictví měl adresně oslovovat neočkované a znovu jim vakcinaci nabízet, obvodní lékaři by měli pracovat se seznamy pacientů, z nichž vyčtou, kdo dosud na protikoronavirovou injekci nešel. Podle Válka to má fungovat jako při screeningu výskytu rakoviny prsu či tlustého střeva. „Resuscitovat“ také hodlá činnost mobilních očkovacích týmů, které mají přednostně zamířit do oblastí vykazujících nejnižší míru proočkovanosti a tam prospěšnost vakcín propagovat, a když neuspějí, tak alespoň nabízet test na změření protilátek.