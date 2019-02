Neumíme snížit cenu mobilních dat, říká ministryně Nováková

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková rozčílila v neděli národ prohlášením, že za drahá mobilní data si můžeme všichni sami, protože je málo používáme. V rozhovoru pro LN se snaží svůj průšvih žehlit, zároveň však nedala najevo, že by byť jen uvažovala o rezignaci.

My budeme ze začátku hodní. V pondělí jste se bránila, že vaše výroky jsou vytržené z kontextu. My jsme kontext slyšeli a nemůžeme souhlasit. Ale kdybyste měla druhou šanci – co jste chtěla říct?

Celá ta diskuse se odvíjí od toho, že je v České republice vysoká cena mobilních dat. Není nejvyšší z celé EU, ale třetí nejvyšší; po Německu a Belgii. A teď se můžeme bavit o tom, co je příčinou a co s tím můžeme dělat – ministerstvo či stát.

Ano, v tom se shodneme. Takže co s tím hodláte dělat?

Jsou to soukromoprávní subjekty, které fungují zatím bez regulace...

Chcete říci, že fungují pod regulací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), ale nikoli pod cenovou regulací.

Tak. ČTÚ dělal svá šetření, ale nemůže zasáhnout, dokud nemá hotovou takzvanou analýzu relevantního trhu, a tu právě posuzuje Evropské komise. A tam se zatím nic neposunulo. Takže možná že i díky tomu mému nešťastnému výroku v pořadu 168 hodin se něco posune.

V rozhovoru pro Českou televizi jste v podstatě řekla, že si za drahá data můžeme sami. Nelitujete zpětně těchto slov?

Samozřejmě toho lituji. Pokud by to na druhé straně mělo vést ke zlepšení současného stavu, tak bych si řekla, že všechno zlé je k něčemu dobré. Já se ale opravdu nedokážu operátorům podívat do nákladů a zjistit, zda se jim relevantně promítají do výsledných cen. To musí udělat ČTÚ a k tomu je vyzýváme. Úřad slíbil, že zveřejní alespoň anonymizovaná data operátorů. Můžeme na operátory vyvinout pouze etický tlak, ten legislativní je obtížný. I kdybychom s legislativní změnou přišli, tak bude za dva až tři roky. V okamžiku, kdybychom chtěli něco podobného regulovat, nastane ve sněmovně horší diskuse než u EET.

Konkurenci si přejí i operátoři

Například v Litvě se za dva roky po zavedení neomezených tarifů zvýšila spotřeba dat v průměru téměř čtyřnásobně. Přitom tam jsou operátoři levnější než u nás. Nebyl by tedy lepší opačný recept, a to takový, že by operátoři data zlevnili, a tím by se jim zvedly tržby?

Tuto diskusi jsme s nimi pochopitelně otevřeli. Opět můžu jenom opakovat argumenty operátorů, kteří tvrdí, že pokud nebude dostatečná konkurence u pevného připojení k internetu, výrazně by se zhoršila kvalita. Pokud by všichni přešli na mobilní data, technologie by to nezvládla. To je jejich tvrzení.

Operátoři přitom sami přišli s tím, že by měla přijít konkurenční firma s fixním připojením. Podle mého názoru máme dvě možnosti – buď tvrdou regulaci, která musí být podložená jednáním s Evropskou komisí, anebo příchod konkurence.

Řekla jste, že věříte, že se něco posune. Co konkrétně?

Vedu diskusi primárně s Asociací poskytovatelů mobilních služeb (tedy operátory – pozn. red.) a ty argumenty, které z jejich strany zaznívají, jsou: my jsme tady postavili kvalitní síť, poskytujeme kvalitní data a ta investice se musí zaplatit, což se promítá do ceny dat.

A vy jim to věříte.

Já nemám nástroje k tomu, abych to zkontrolovala. Od toho je Český telekomunikační úřad. Ten jsme pověřili a předpokládám, že do konce února od něj dostaneme jasná srovnání i těch takzvaných balíčků.

Já tomu asi úplně nerozumím. Nejsem ministr ani specialista na IT, ale podívám-li se například do výsledků T-Mobilu, vidím, že marži má v České republice dvakrát vyšší než v Německu či Polsku. Sám si v komentáři k výsledkům pochvaluje, jak český (a slovenský a maďarský) trh přispívá k tvorbě zisku celé skupiny. Tak jak jim můžete věřit tu pohádku o malých ziscích a vysokých nákladech? Jste ministryní operátorů, nebo ministryní nás deseti milionů „kavek“, které jim ty zisky platí?

Já nejsem ministryní operátorů. Mimochodem já to také platím, takže vím, kolik ta data stojí.

Počkejte, vy nemáte služební telefon?

Mám, ale také mám svůj soukromý, který si držím.

‚Chtěla bych nástroj, kterým bouchnu do stolu‘

No a vás to neštve? Máte na starosti také ochranu spotřebitele a nepřijde vám šílené, jak úžasný balíček dat za pár korun máte coby státní zaměstnanec a jak nevýhodný produkt dostává „strejda“ Josef z Horní Dolní?

Ano, já to vidím. Štve mě to. Ale řekněme si upřímně, co my můžeme udělat, abychom snížili cenu dat?

Na to se ptáme my vás. Vy to máte vymyslet a provést.

Můžeme na ně apelovat. To děláme trvale a dlouhodobě a teď, od začátku roku, jsme na ně začali skutečně tlačit, bez ohledu na tuto aféru.

Jak?

Apelujeme na ČTÚ, apelujeme na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), protože podíváme-li se na ceny, tak nevypadají zrovna jako konkurenční, zejména u dvou z těch tří operátorů. Apelujeme i na ně, ale opakuji, jsou to soukromé subjekty.

Já bych hrozně ráda měla nástroj, kterým bouchnu do stolu a dosáhnu toho, aby snížili cenu za data. Jsem trošku nešťastná z toho, jak to vyznělo v 168 hodinách, ale dneska si říkám, že veškerá ta medializace problému prospěje k dalšímu tlaku na operátory, aby mobilní data zlevnila. Ale upřímně řečeno, nejlepší by byl příchod další konkurence.

Myslíte, že příchod čtvrtého operátora by situaci změnil?

Všichni v to doufáme. Třeba v Itálii čtvrtý operátor snížil ceny opravdu razantně, jinde zase změnili trh virtuální operátoři. U nás se to bohužel nepodařilo, protože virtuálové nakupují za poměrně vysoké „velkoobchodní“ ceny.

Vrátíme se k vašemu tvrzení, že budete tlačit na poskytovatele. Myslíte si, že vy jste pro tento úkol ta správná osoba?

Mám telekomunikace v gesci, v tomto ohledu to patří pode mne. Jiná věc je, že důležitou roli má sehrát regulátor, tedy ČTÚ.

My to mysleli jinak. V neděli jste se stala nepřítelem národa, navíc podobné výroky v minulosti stály místo jak náměstka Lubomíra Bokštefla, tak ministra Jana Mládka. Není čas nechat tento úkol někomu jinému? Nemá přijít jiný „sekáč“?

A vy si myslíte, že pan ministr Mládek byl menší „sekáč“? Já jsem se o tom bavila i s panem premiérem a těch nástrojů, které má stát fakticky v ruce, je opravdu velmi málo.

To my víme. Ale právě proto si volíme politiky, aby něco vymysleli, aby z těch několika nástrojů vytěžili maximum, případně aby si pořídili nástroje nové. Ale vy jste si jmenovala za náměstka Ivana Pilného, který ihned prohlásil, že ceny mobilních dat nejsou priorita. Tak se nedivte, že vypadáte jako ministryně operátorů, nikoli ministryně zákazníků.

Máme tady tři operátory. Bylo to daleko horší, teprve příchod toho třetího přinesl změnu. Virtuální operátoři žádnou velkou změnu nepřinesli, o tom jsme již mluvili. Skutečnou změnu přinese jen příchod konkurence. A děláme kroky k tomu, aby se tak stalo co nejdříve.

,Můžeme o tom pouze mluvit‘

Nezlobte se, ale stejně to nechápu. Od vás slyším, že za vysoké ceny dat jsou odpovědní klienti, nikdy jsem však od vás neslyšel, že za vysoké ceny jsou odpovědní operátoři, kteří mají dvojnásobnou EBITDA (hrubý zisk před odečtením daní, úroků a odpisů – pozn. aut.) než v jiných zemích. Ani jsem od vás nikdy neslyšel, že je šílené, že babička z Beskyd platí za data trojnásobek toho, co ministr.

Já si myslím, že jsme to nedostatečně komunikovali. Ale hlavní je, aby se pohnulo jednání s Evropskou komisí ohledně analýzy relevantního trhu.

Ta bude hotová kdy?

Doufám, že ji od Evropské komise dostaneme co nejdříve. Komise má také svoje termíny.

Bez ní nemůže dojít k cenové regulaci?

Nemůže. Zkoumání nepřiměřených zisků je záležitost ÚOHS, ne ministerstva. My jsme vyzývali úřad několikrát. Že jsme to nemedializovali, je naše chyba.

Ale pořád se nic neděje. My chceme vidět nějaký výsledek.

Na tom máme určitě společný zájem. Také bych chtěla vidět výsledek. Já jsem přišla z byznysu a tyhle byrokratické procesy mě štvou. Když chcete po Evropské komisi například notifikaci, je to na roky. Je to něco, na co nejste z byznysu připravení.

My můžeme udělat pouze to, že o tom budeme mluvit. Můžeme vyzývat ČTÚ, ÚOHS a Asociaci poskytovatelů mobilních služeb. Tohle děláme a vyzýváme je.

Vážně nemá stát nějaký nástroj k tomu, abyste mohli ukázat, že je divné nabízet některým zákazníkům levnější tarify, a přitom většina platí mnohonásobně více?

Existují neoficiální srovnávače. Pokud bychom to uváděli oficiálně, mohli bychom být zažalovaní konkrétním subjektem, že jsme ho poškodili. Státní správa je v tomto směru svázaná mnoha regulacemi. Musí to proto udělat ČTÚ. Ten slíbil, že to udělá, ale jen anonymně. V souvislosti s touto kauzou, jež se teď řeší, jsem nechala prověřit všechny možnosti, které máme. Děláme kroky k tomu, abychom zjednodušili a zlevnili výstavbu sítí. Dále se také snížily poplatky za pronájem frekvence. Taky jsme čekali, že se to projeví v ceně dat, ale neprojevilo.

Vy jim tedy ustupujete a operátoři místo aby zlevňovali, nás„dojí“. Snižujete jim náklady, ale oni ceny zákazníkům nesnižují. Kdo tady komu vládne?

Je to špatně. Všechny možnosti, které jsem vyjmenovala, využíváme. Opravdu s operátory pravidelně jednáme a můžu říct, že rozhodně nejsem oblíbenkyně šéfa ČTÚ. Je tady totiž každou chvíli. To, že jsme tato jednání nekomunikovali směrem k veřejnosti, je zřejmě naše chyba. Ale jednání realizujeme, klidně vám z nich můžu předložit záznamy a důkazy o tom, že je k řešení tohoto problému opravdu vyzýváme.