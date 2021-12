Očkování pro sestry by mělo být povinné, říká jejich prezidentka. ‚Znají jej i v případě jiných nemocí‘

Lidovky.cz: Jak zvládají zdravotní sestry současnou pandemickou vlnu? Jaká je mezi nimi nálada?

Zvládají to skvěle, protože jsou to profesionálové a lidé s vysokým morálním kreditem. Nicméně nálada není vůbec dobrá. Převládá smutek a až pocit marnosti. Všichni zdravotníci jsou demotivovaní tím, co se ve společnosti obecně děje. Velmi nás trápí přístup mnoha lidí, kteří zpochybňují význam očkování, zesměšňují onemocnění covidem, nevěří tomu, že mnozí lidé jsou skutečně ve vážném stavu.