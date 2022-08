Nechci být příživník, stydí se lidé žádající o dávky. Odrazují je i fronty

„Největší stigma je, že lidé, co berou sociální dávky, se mají skvěle, postaví si na tom živnost a žijí spokojeně až do smrti. Systém je ale nastavený tak, aby kdo podvádí, nedostal nic,“ řekl Pavel Šimon z Charity České republiky. I když přiznává, že ne každého podvodníka systém odhalí.

Do těžké finanční situace se nyní dostávají různé třídy a skupiny od rodin s dětmi po seniory. Mnoho z nich by si mohlo zažádat o příspěvek na bydlení, který je nyní hlavní pomocí vlády pro domácnosti zasažené vysokými cenami energií. „Mohli by si požádat, ale neudělají to. Mnozí spadnou do pasti předsudků,“ lituje šéfka vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

O destigmatizaci žadatelů státní pomoci jednala ve Sněmovně se zástupci neziskových organizací. Pekarová Adamová přiznala i podíl ze strany politiků s cílem to změnit. „Měli bychom říkat, že je normální se obrátit na systém sociální pomoci, pokud ji potřebuji, od toho tady je,“ řekla.

Lidé se nebojí jen reakce okolí, sami o sobě si myslí, že selhali. „Často říkají, že nechtějí být žebráci nebo příživníci systému. My se jim snažíme vysvětlit, že to tak není, že oni přece nezapříčinili aktuální ekonomickou krizi,“ popisuje Kateřina Bohatá z organizace Elpida, která pomáhá seniorům.

Fronty a přetížení úředníci

Lidi od žádostí o dávky a příspěvky odrazují i fronty na úřadech práce. „Není to vyřízené za pět minut a někdo si nechce stoupnout mezi ostatní skupiny žadatelů. Postavit se do té fronty je psychicky náročné,“ popisuje Šimon.

O problému přetížení pracovníků na úřadech práce vláda ví. „Bavili jsme se o tom, jak na to zareagovat a budeme pokračovat v digitalizaci a snaze zjednodušit formuláře na dávky,“ uvedla Pekarová Adamová.

Právě postupující digitalizaci v žádání o sociální dávky kvitovaly na jednání neziskové organizace. Zároveň však upozorňují na to, že je důležité, aby zůstala i možnost klasického papírového formuláře pro seniory, které se ministerstvo práce a sociální věcí snaží zjednodušovat.

„Bohužel se setkáváme v praxi i s tím, že i když se některé formuláře na dávky nyní zjednodušovaly, senioři někdy dostanou ten starý, složitější formulář,“ popisuje však Bohatá realitu.

Náporu nečelí jen úřady práce, otáčet se musí i poradci na bezplatných linkách neziskových organizací. K zájmu volajících podle Šimona přispívá i anonymita. Lidé se mohou zorientovat v dostupné pomoci nebo s odborníky vyplnit potřebné formuláře. Bohatá uvedla, že Elpida, stejně jako další neziskové organizace, uvažuje o náboru dalších pracovníků či dobrovolníků, aby situaci na lince na podzim zvládli.