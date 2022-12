Nezkrocená inflace může zabolet jako měnová reforma, říká ekonom. Kdo se má bát o peníze?

Lidovky.cz: Proč inflace tolik vadí?

Ve finále bere majetek úplně všem. Kdyby se stalo, že by míra nezaměstnanosti vzrostla třeba ze tří na devět procent, nárůst nezaměstnanosti by se dotkl šesti procent lidí. Těch by se týkal i pokles příjmů. Ale inflace postihuje všechny, všem rostou životní náklady, všichni nějakým způsobem reálně chudnou. Na datech ČSÚ vidíme, že asi 40 procent domácností se skutečně dostává do finančního stresu, každý měsíc už je v červených číslech či na jejich hraně.

Lidovky.cz: Finanční stres se týká i lidí s vyšším příjmem?