Firmy, berte nezkušené učně, slevíme vám jako u důchodců. Stát chystá další lákadlo pro podniky

Řemeslo má zlaté dno. Jenže než se člověk propracuje ke královskému platu, musí se jako nováček učit od starších a zkušenějších. Vzít si do firmy mladého absolventa bývá risk. A hned dvojnásob to platí u učňů, které víc než ostatní zasáhla pandemie koronaviru a související lockdowny. Budoucí automechanici, elektrikáři nebo instalatéři totiž přišli o potřebné praxe, látku pak museli dohnat zrychleně.

Od příštího roku ale firmy budou mít výhodu: u všech zaměstnanců pod 21 let budou mít pětiprocentní slevu na pojistném na sociálním zabezpečení. Nehledě na obor či šíři úvazku. Podle mnohých je to ale málo, a to zvláště u začínajících řemeslníků.