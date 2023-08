Ministerstvo financí chce zdanit náplně do elektronických cigaret i nikotinové sáčky. Nálepky mají ztížit padělání

Vše souvisí s plánem ministerstva financí v rámci úsporného balíčku uvalit na tento typ produktů spotřební daň. Tato „daň z neřesti“ bude podle resortu financí postavena podobně jako v případě již zdaňovaných tabákových výrobků, tedy například klasických cigaret a zahřívaného tabáku. Novela vyhlášky je nyní v připomínkovém řízení.

„Z hlediska uživatelů se jedná o výrobky, které slouží jako substituty tradičních tabákových výrobků, například cigaret a tabáku ke kouření. Všechny tyto alternativní výrobky mají negativní dopad na lidské zdraví a jsou návykové. Stanovuje se tedy i povinnost značit všechny tyto výrobky tabákovou nálepkou,“ zní vyjádření ministerstva v důvodové zprávě materiálu.

Resort na internetových stránkách také uvádí, že mechanismus nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret vychází z pracovní verze novely evropské tabákové směrnice, která zavede regulaci těchto produktů obsahujících nikotin včetně minimálních sazeb spotřební daně.

Proti padělání

Povinné značení nové kategorie nikotinových výrobků bude znamenat na straně státu určité zvýšení administrativních i provozních nákladů, které u sebe resort financí odhaduje na zhruba jeden milion korun. Zvýší se také počet odběratelů tabákových nálepek, kteří budou povinni zajistit řádné značení výrobků a dodržovat pravidla pro nakládání s nimi. „I přesto, že opatření týkající se rozšíření okruhu výrobků, které budou povinně značeny tabákovými nálepkami, vyvolají dodatečné náklady, jsou s ohledem na jejich prokazatelnou škodlivost a vysoké riziko jejich padělání nebo pašování odůvodnitelné, a to jak na straně správce daně, tak výrobců, dovozců a dopravců,“ je dále uvedeno v materiálu.

Nikotinové sáčky.

Cena jedné tabákové nálepky je stanovena na 0,167 Kč pro menší a 0,32 Kč pro větší rozměr a prý by se neměly projevit ve zvýšení ceny pro konečného spotřebitele.

Škodí méně, ale...

Vláda navrhuje pravidelné zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o deset procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027. Dále je v plánu pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o patnáct procent v každém roce 2024 až 2027. Posud je takové zvýšení daní podle odborníků v pořádku. Ovšem uvalení spotřební daně především na tekuté náplně do elektronických cigaret ve výši 10 Kč za jeden mililitr už tak velké nadšení u části z nich nevyvolává.

Elektronická cigareta.

Poukazují mimo jiné na to, že právě elektronické cigarety pomáhají mnoha závislým na nikotinu vzdát se kouření klasických cigaret či zahřívaného tabáku, které je ze zdravotního hlediska daleko škodlivější, a zdražení náplní by je mohlo vrátit zpět. „Protože naprostá většina trhu s elektronickými cigaretami nepatří výrobcům klasických cigaret a jsou pro ně konkurencí, logicky vyplývá, že výrobci cigaret budou podporovat zdražení náplní do elektronických cigaret, tzv. liquidy,“ sdělila Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Dvanáctileté děti si je kupují přes internet

Podle ní elektronické cigarety neobsahují tabák, a i když jejich kouření také není bez rizika, je daleko menší než už klasických cigaret nebo zahřívaného tabáku. „Výrobci zahřívaného tabáku se snaží vzbudit dojem, že je to jedno a totéž, ale je v tom velký rozdíl,“ dodala Králíková. Jiný pohled na elektronické cigarety či nikotinové sáčky nabídla Marie Nejedlá z Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. Souhlasí s tím, že pro závislé na tabáku jde o vhodnou a méně škodlivou alternativu kouření cigaret.

„Ale bohužel se setkáváme s případy dvanáctiletých dětí, které s těmito výrobky experimentují již na základních školách. A to je alarmující. Ony si to kupují na internetu a závislost na nikotinu, která se podobá té na heroinu, u nich vzniká velmi brzy,“ řekla Nejedlá. Podle ní je mýtus, že samotný nikotin nepoškozuje zdraví. Naopak v lidském těle poškozuje celou řadu věcí.

„Z mého pohledu by bylo nejlepší, kdyby se elektronické cigarety a příslušenství prodávaly jen v lékárnách jako pomůcky pro odvykání kouření. Tam by si to děti nemohly koupit,“ dodala.