Epidemiolog Maďar ke sporu o roušky: Nošení by mělo být slušností. Extrémní názory ohrožují rizikové skupiny

Praha Ačkoliv vláda rozvolnila epidemiologická opatření, která mají zamezit šíření koronaviru, roušky stále mnoho lidí nosí. „Jejich nošení je vzájemná slušnost,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz Rastislav Maďar, koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví.

Lidovky.cz: Mají roušky stále smysl?

Ano. Myslím si, že rouška zůstává naší pojistkou, že se nám ten virus plošně nerozjede. Měla by pořád být slušností, lidé by na to měli dbát hlavně z toho zdravotního hlediska. Když se přiblížím k někomu cizímu a poruším dvoumetrovou vzdálenost, je vhodné si ji nasadit. A myslím si, že většina populace to tak i chce, alespoň to ukazují průzkumy. Roušky mají opravdu smysl, ten virus tady stále je. A jeho výskyt klesat nebude, jak se budou postupně otvírat hranice.

Lidovky.cz: Ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík například nedávno uvedl, že roušky už nemají smysl nikde, ani třeba v restauracích…

S tím nesouhlasím. Restaurace se mohou stát místem, kde se může přenášet virus, to je takové paušalizující tvrzení. Jsou restaurace, ve kterých se rozestupy dají dodržovat, ale pak jsou místa, kde jsou lidé poměrně dost vedle sebe. Vidíme sami, jak je to stále křehké. Stačí, když se ten virus dostane do určité komunity a tam to pak „bouchne“.

Lidovky.cz: Když ale vezmeme v potaz fakt, že roušku lidé nandávají a po chvilce zase sundávají, není to přeci jen už zbytečné?

Není. Pořád se tu jedná o snížení pravděpodobnosti rizika nákazy. Jsme v přechodové fázi a měli bychom to vydržet nějakou dobu. Když vezmeme například ty restaurace nebo MHD, to jsou místa, kde by se člověk chtěl chránit a nejspíš by asi nechtěl, aby na něj někdo z bezprostřední blízkosti prskal. Vezměte si, já taky nejsem rizikový, nebojím se o sebe, ale potkávám se se spoustou lidí a velmi nerad bych je nakazil, kdybych virus měl. Zkrátka se jedná hlavně o zodpovědnost vůči svému okolí a asi se shodneme, že nandat si roušku, když se mám přiblížit k někomu na dva metry, je velmi jednoduché.

Lidovky.cz: A nebylo by jednoduší tedy počkat se sundáváním roušek? Většina lidí se v tom ztrácí a neví, jestli jsou povinné, či nejsou a kde…

Epidemiologická situace je natolik příznivá, že to máme možnost takhle nastavit a postupně rozvolňovat. Sundávání roušek začalo platit venku, když jsme dál než dva metry od cizích lidí a pro vnitřní prostory zase platí to, že by měly být nasazené při porušení bezpečností vzdálenosti u cizích lidí. Je to takové racionální opatření, které si myslím, že má svůj význam.

Lidovky.cz: Dobře, ale když vezmeme v potaz, že se roušky už nemusí striktně nosit, nemůže to přeci jen ohrozit skupiny lidí, které jsou rizikové?

Senioři by se měli vyhýbat místům, kde je vícero lidí pohromadě na malém prostoru. Rovněž, pokud nemusí, měli by se MHD zejména ve špičce vyhýbat. To platí třeba pro ráno, kdy jsou na cestě žáci základních škol, kteří míří na vyučování a podobně. Současně je úplně ideální, aby senioři chodili na procházky, když je zbytek lidí v práci nebo nejsou venku. Důležité jsou ty rozestupy. Pak se nemusí bát, že je někdo nakazí.

Jde o uvolnění pravidel, která spousta lidí stejně ani nedodržovala, a proto jsme chtěli udržet řád na nějaké míře, kterou nám umožňuje epidemiologická situace alespoň za těchto podmínek.



Lidovky.cz: Proč se zrušily i časy nákupů pro seniory? Není to rovněž nebezpečné?

Rozhodnutí o zrušení vychází zejména z toho, že už skutečně v mnoha regionech České republiky je extrémně nízká pravděpodobnost, že se někdo nakazí virem.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Jsou kraje, které už například hlásí nulový výskyt. A současně jsme měli informace, že senioři stejně chodí nakupovat po celý den, takže vlastně to opatření blokovalo mladší, kteří museli do obchodu později, ale i tak se tam potkávali se seniory, kteří zkrátka ty ranní nákupy nevyužili. Vzhledem k tomu fungování z praxe a k epidemiologické situaci to ztratilo význam.

Lidovky.cz: Zaznamenal jste, že aktuální situace kolem nošení či nenošení roušek spíš nyní působí mezi občany jako prostředek jakéhosi politického názoru?

Tady je důležité si uvědomit, že jde o zdraví lidí. Já jako lékař to vnímám tak, že mi jde o každý lidský život. Tyto rádoby výzvy či názory jsou nejvíce ohrožující pro rizikové skupiny populace. A upozorňuji, že se nebavíme jen o seniorech, ale jsou tu mezi námi i mladší lidé, kteří jsou po chemoterapii, onkologických onemocněních, s cukrovkou či vysokým tlakem… Kdyby těm lidem došlo, že je svým jednáním můžou ohrožovat na životech, tak by ten názor změnili. Je ale pravda, že každá krize přináší radikální názory. Extrémy se budou projevovat na obou stranách.