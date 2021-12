‚Magistr, pardon, bakalář Jan Lipavský.‘ Mynář se za přeřeknutí při jmenování vlády omluvil, prý to schválně nebylo

Nový kabinet předsedy ODS Petra Fialy se do zámku v Lánech vydal společně autobusem od svého dočasného sídla v Hrzánském paláci. Na zámek dorazili krátce po desáté hodině, na místě je čekal antigenní test na covid-19, stejně jako všechny návštěvy u hlavy státu.

Po samotném aktu jmenování, které prezident Zeman provedl z vozíku, tentokrát však již mimo ochranné plexisklo a s novým, nezvykle krátkým sestřihem, skládali noví ministři slavnostní slib. Právě čtení jednotlivých jmen se neobešlo bez přeřeknutí. „Magistr, pardon, bakalář Jan Lipavský,“ četl kancléř Vratislav Mynář.

Že by šlo o záměr, Mynář popřel. „Mám styl čtení, že se připravuji na to, co tam je další, a bohužel. Nehledejte v tom žádný záměr, já jsem obyčejný smrtelník, panu Lipavskému jsem se omluvil,“ řekl.

Právě kolem Piráta Lipavského přitom panovaly pochybnosti. Zeman totiž kritizoval jeho nedostatečné vzdělání. „Na rozdíl od ostatních kandidátů pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou,“ tlumočil před týdnem Zemanovo stanovisko mluvčí Jiří Ovčáček. V minulosti přitom Zeman jmenoval třeba bývalého ministra vnitra Jana Hamáčka, který nemá dokonce žádný vysokoškolský titul.

Kromě toho Zeman kritizoval také distancovaný postoj k Visegrádské spolupráci či ke vztahu s Izraelem nebo veřejný návrh Jana Lipavského, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky.

Nakonec však otočil. Premiér Fiala později po schůzce s hlavou státu oznámil, že výhrady prezidenta k pirátskému kandidátovi sice trvají, Lipavský se ale ministrem stane. „Vláda ČR bude tento pátek jmenována tak, jak jsem ji navrhl, tedy včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí, pana Lipavského,“ uvedl tehdy Fiala.

Po jmenování a krátkých proslovech ze strany prezidenta Zemana i premiéra Fialy se nová vláda vydala k hrobu Tomáše Garrigua Masaryka, který se nachází na obecním hřbitově v Lánech. Kromě položení věnce tam členové kabinetu společně zazpívali českou hymnu Kde domov můj.

Petr Fiala @P_Fiala Připomněl jsem si památku prezidenta Masaryka. Na jeho odkaz naše vláda naváže. https://t.co/pfzPA0Eyqf oblíbit odpovědět

Další zastávkou nové vlády byla pražská Strakova akademie a její první zasedání. Na místě Fialu přivítal i končící premiér Andrej Babiš, který mu tam zanechal dopis. „Chci založit tradici, jak mají američtí prezidenti, že nechávají vždycky nějaký vzkaz. Napsal jsem dopis panu premiérovi Fialovi,“ řekl ráno Babiš s tím, že zveřejňovat jej nehodlá.

Předseda vlády pak odpoledne a v sobotu bude uvádět ministry do jejich úřadů.