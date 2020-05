Nové ohnisko koronaviru? Na Hané se nakazila desítka zaměstnanců tradiční mlékárny

DRAHANY (PROSTĚJOVSKO) V tuzemsku se zřejmě objevilo nové ohnisko nákazy nemoci covid-19. Nově infikovaní se pohybovali obcích v okolí Drahan na Prostějovsku. Údajně jde o více než desítku zaměstnanců mlékárny známé produkcí plísňového sýru v malé obci Otinoves. Podle hygieny je ale situace pod kontrolou.

Starosta Otinovsi Petr Kolář podle serveru iDnes.cz lidem důrazně doporučil omezit volný pohyb s výjimkou cest do zaměstnání, k lékaři, veterináři nebo za nákupem potravin. Žádal také zamezení zbytečného shlukování, dodržování rozestupů či striktní nošení roušek. Lidé, u kterých se podezření na koronavirus objeví, nemají vycházet ven a měli by kontaktovat co nejdříve praktického lékaře.

Důvodem těchto opatření je výskyt koronaviru v obci a okolí. Podle ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Růženy Haliřové je infikovaných více než deset zaměstnanců mlékárny. „Samozřejmě jsme udělali všechna potřebná opatření. O uzavření této oblasti neuvažujeme. Situaci máme pod kontrolou,“ řekla Haliřová serveru iDnes.cz. Samotná mlékárna je nyní dočasně zavřená.

Mlékárna Otinoves má na Drahanské vrchovině osmdesátiletou tradici. Na dotazy serveru ředitelka firmy Hana Zouharová nereagovala.



Starostové okolních obcí si nicméně stěžují na nedostatečnou informovanost. „Samozřejmě ti lidé, kteří jsou pozitivní, všechny potřebné informace mají. Mně to ovšem nepřipadá normální, že oficiálně vůbec nic nevíme, ale asi s touto situací nic nenaděláme,“ řekl starosta Drahan Milan Marek, kde žije zhruba 500 obyvatel.

V Česku se v pondělí potvrdilo 53 případů nákazy novým typem koronaviru. Denní přírůstek případů se posledních 11 dnů drží pod osmi desítkami.