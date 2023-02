Diplomacii i protokol na Hradě pod Pavlem povedou dva nynější velvyslanci

Na otázku, jak je nově zvolený prezident Petr Pavel daleko se skládání svého hradního týmu, odpověděl, že vedl mnohá jednání s lidmi, které si s jeho týmem vytipoval, že by připadali v úvahu.

„Jenom za posledních deset dní těch rozhovorů byla opravdu spousta a zatím mohu potvrdit další dvě jména,“ řekl v úterý v rozhovoru, který o půlnoci vyjde na portálu iDNES.cz a ve středečním vydání MF DNES.

Šéfem hradního protokolu se stane Tomáš Pernický. „Dosavadní velvyslanec, člověk, který má za sebou nejenom diplomatickou kariéru, protože sloužil na ambasádách v Gruzii, na Ukrajině a teď v Bělorusku, ale dlouhé roky také pracoval v protokolu ministerstva zahraničí,“ vyzdvihl Pavel jeho zkušenosti. Pernický podle něj splňuje kritéria po odborné i lidské stránce.

Petr Pavel @general_pavel Zkušenosti, zodpovědnost a schopnost dělat složitá rozhodnutí. Tyto vlastnosti spojují velvyslance @zajicekjaro, kterého jsem si vybral na pozici ředitele Odboru zahraničního, a Tomáše Pernického, který se stane ředitelem Odboru protokolu. Těším se na spolupráci. https://t.co/0ErR0bCKfV oblíbit odpovědět

Dvaapadesátiletý Pernický nastoupil do Černínského paláce po studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1994. Během své kariéry diplomata pracoval jako zástupce velvyslance na Ukrajině, generální konzul v Kapském Městě a velvyslanec v Gruzii. Od roku 2018 vede ambasádu v Bělorusku.

Dalším, se který se Pavel dohodl na spolupráci, je šéf zahraničního odboru a stávající velvyslanec v Bruselu při Evropské unii Jaroslav Zajíček. „Rozhodující pro mě byly nejen jeho zkušenosti z diplomacie a znalost evropské politiky, ale i výborné reference na zvládnuté české předsednictví v Radě EU, ke kterému Jaroslav Zajíček výrazně přispěl,“ zdůvodnil svůj výběr nový prezident.

Zajíček hovoří anglicky, francouzsky, španělsky, německy a rusky. Do diplomatických služeb nastoupil v roce 1999 po studiu na Vysoké škole ekonomické. Čtyři roky působil v týmu vyjednávacím o členství Česka v EU. Následně odešel do Bruselu, kde strávil více než šest let na různých pozicích. Po návratu do Prahy se stal ředitelem odboru politik EU a od listopadu 2011 do července 2016 působil jako zástupce velvyslance v USA. Poté začal působit opět v Bruselu.

Místo ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě je neobsazené od doby, kdy jej počátkem tohoto roku opustil nový velvyslanec ČR v Bratislavě Rudolf Jindrák. Odbor protokolu vede Vladimír Kruliš, který však podal na konci ledna výpověď.

Členy svého týmu zveřejňuje Pavel postupně. Zdůvodňoval to, že i když měl své adepty na různé posty, nechtěl jejich jména říci dříve, než budou zcela jistá. „S dalšími lidmi zatím vedeme pohovory, takže až bude jasno, tak je přidám,“ dodal v rozhovoru pro iDNES.cz Pavel.