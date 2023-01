Novoroční projevy přednesou předseda Senátu Vystrčil i premiér Fiala

„Plně podporuji pomoc České republiky Ukrajině,“ řekl Zeman při loučení s funkcí. Bilancoval i své působení v politice. „Bylo to krásné a bylo toho dost. Sbohem a šáteček,“ zakončil Zeman svůj projev.

Vystrčil loni ocenil v novoročním projevu solidaritu a pomoc občanů s odkazem na ničivé tornádo v předchozím roce. „V době kdy nám teče do bot, dokážeme si pomoci,“ řekl Vystrčil. Vyzval lidi k tomu, aby hledali to, co je spojuje, ne to, co je rozděluje.

„Bohužel nemám mnoho dobrých zpráv. Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky,“ avizoval před rokem v novoročním projevu premiér Fiala.

Za tři vážná nebezpečí označil loni na začátku roku ceny energií, inflaci a covid. V případě vysokých cen energií a inflace se nemýlil. Místo covidu pak Fialova vláda musela od druhé půlky února řešit dopady ruské agrese vůči Ukrajině.