Holčičku z kontejneru chce získat otec, o těhotenství údajně nevěděl. Matce hrozí až 20 let vězení

Ženě hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Právní kvalifikace bude záležet také na posudcích znalců.

Dnes byla žena vzata do vazby. „Soud shledal oba dva vazební důvody, tedy jak útěkový, tak možnost ovlivňování svědků,“ řekl soudce Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac.

Zatímco při výslechu na policii něco vypověděla, nyní před soudem zarytě mlčela. Také většinu času před vstupem do soudní síně měla zavřené oči, na dotazy nereagovala.

Matka v sobotu v brzkých ranních hodinách porodila v domě na sídlišti v Polabinách a čerstvě narozené dítě odnesla do nejbližší popelnice.

Pardubická nemocnice v sobotu v podvečer uvedla, že dítě je mimo ohrožení života.

Policisté popsali, že v sobotu krátce před čtvrtou hodinou ráno muž a žena při procházce krajským městem náhodně prohlíželi kontejnery a v jednom z nich našli novorozence.

„Přestože je nález vylekal, zachovali se zcela správně a začali ihned hledat pomoc. Díky tomu se na místo dostal lékař, který ji novorozenci poskytl,“ řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Kriminalista také uvedl, že novorozeně je ženského pohlaví. Holčička byla silně podchlazená s teplotou kolem 20 stupňů. „Měla skutečně velké štěstí, zbývalo jí jen několik desítek minut života,“ konstatoval Šimek.

Štěstí bylo také v tom, že dvojice, která v kontejnerech hledala věci, tento nejdříve minula. Až když dítě zaplakalo, tak ho kolemjdoucí uslyšeli.

Matka rodila opakovaně, příbuzným těhotenství zapírala

Z vyjádření kriminalistů také plyne, že žena měla opakovanou zkušenost s s porodem a výchovou dětí. U výslechu uvedla, že tentokrát nevěděla, že je těhotná, přestože na ni její partner i širší rodina měli v tomto ohledu opakované dotazy.

Když v noci na sobotu začala rodit, nikomu nic neřekla a spontánně porodila živého novorozence.

„O jeho pohlaví se nezajímala, tělíčko zabalila do starého hadru, pak jej vyhodila do blízkého kontejneru na odpad a šla spát,“ popsal Šimek.

Otec dítěte uvedl, že o těhotenství nevěděl, dítě by si přál a holčičku chce získat. Společně s obviněnou vychovávají dvě děti. Podle informací zdrojů blízkých vyšetřování pracuje muž jako IT specialista.

Ženu nyní policejní eskorta převeze do Vazební věznice v Brně-Bohunicích, kde bude podrobena znaleckému zkoumání zejména z oblasti psychologie a psychiatrie.

„Vzhledem ke lhůtám zpracování znaleckých posudků nelze předpokládat, že by obžaloba přišla ve lhůtě kratší než 3 a 6 měsíců,“ uvedl soudce Gobernac.

Policisté měli dvě verze, kde pachatelku hledat - totiž že žena může být na ubytovně, nebo v blízkém domě.

Podle informací MF DNES bydlela žena v jednom ze tří domů na okraji sídliště, které patří mezi modernější bydlení v této čtvrti. Policie rodičku našla během několika hodin také proto, že lidé v domě věděli, že je těhotná.

„Já ji tedy neznala. Kdyby mi dcera nezavolala, co se u nás děje, ani bych o tom nevěděla. Proč to dítě nezanesla do babyboxu, to nechápu,“ uvedla jedna z obyvatelek.

Babybox se nachází až v areálu nemocnice na Kyjevské ulici, což je od místa činu asi čtyři kilometry.