Novou středočeskou hejtmankou se stala Petra Pecková (STAN), hejtmanem Ústeckého kraje bude Schiller z ANO

Praha/Ústí nad Labem/ Novou středočeskou hejtmankou se v pondělí stala Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Ve funkci vystřídala Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), která kraj řídila v minulých čtyřech letech. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na ustavujícím zasedání.

STAN budou vládnout v koalici s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Nová koalice se opírá o 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu, ANO s 15 hlasy bude jediným opozičním uskupením.

Pecková neměla protikandidáta. Podpořilo ji 50 z 65 zastupitelů, tedy celá koalice. ANO se zdrželo hlasování. Pecková uvedla, že je týmovým hráčem a má za sebou deset let zkušeností z práce komunální političky. Kraj podle ní čeká nelehký návrat do období po koronavirové pandemii.

„Budeme se teď nesmírně potýkat s nedostatkem finančních prostředků, které budou mít samozřejmě dopad do rozpočtu kraje, stejně jako do rozpočtu celé naší země. Musíme se vyrovnat s covidovou pandemií, to budou ty nejdůležitější kroky, které teď před námi stojí,“ uvedla Pecková krátce po zvolení.

Ve středních Čechách dosud vládla koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty. ČSSD a KSČM se nyní do zastupitelstva nedostaly.

Pětačtyřicetiletá Pecková v minulosti pracovala v televizi Nova, podílela se mimo jiné na pořadu Občanské judo. Spolupracovala také s Českou televizí a TV Barrandov, od roku 2014 je starostkou Mnichovic u Prahy. Už dříve avizovala, že po zvolení hejtmankou nebude pokračovat v uvolněné funkci v čele radnice.

Schůze pokračuje volbou náměstků, dalších členů krajské rady a členů výborů. Ustavující zasedání do zvolení nástupce obvykle řídí dosavadní hejtman, je-li opět zvolen členem zastupitelstva. Zastupitelstvo ale může zvolit i jiného předsedajícího. Pokorná Jermanová úvodní části předsedat nechtěla, nejdříve tak v jeho čele usedl Stanislav Boloňský (STAN) jako nejstarší člen. Boloňský uvedl, že nemá zkušenosti s technikou v sále, řízení proto se souhlasem zastupitelstva předal Vítu Rakušanovi (STAN).

Hejtmanem Ústeckého kraje se stal Schiller z ANO

Hejtmanem Ústeckého kraje v pondělí zvolili zastupitelé na ustavujícím zasedání Jana Schillera z hnutí ANO. Nahradí komunistu Oldřicha Bubeníčka, který stál v čele kraje osm let.

Tisková konference politické strany ANO na Mírovém náměstí v Litoměřicích, Jan Schiller.

ANO volby v Ústeckém kraji vyhrálo. Na koalici se dohodlo s druhou ODS a Spojenci pro kraj. V zastupitelstvu o 55 členech bude mít koalice 29 hlasů. Mezi 11 radními bude pět z ANO, čtyři z ODS a dva za Spojence pro kraj. Koalice se dohodla na třech náměstcích, dosluhující hejtman jich měl pět.



Schiller neměl protikandidáta. Hlas mu dalo 35 zastupitelů, dva byli proti a 17 se zdrželo. Proti byl primátor Mostu Jan Paparega (Lepší sever) a jeho náměstek Marek Hrvol (Lepší sever). Zastupitelů je v pondělí v sále 54. Zastupitel Jaromír Kohlíček (KSČM) se omluvil, slib složí na nejbližším dalším zastupitelstvu.

Prvním náměstkem hejtmana se stala Lubomíra Mejstříková za ANO. Náměstkem za ODS byl zvolen Jiří Kulhánek. Oba shodně dostali podporu 29 hlasů. Třetím náměstkem zastupitelé zvolili Jiřího Řeháka ze Spojenců pro kraj, pro něj hlasovalo 35 zastupitelů. Spojence tvoří koalice stran a hnutí JsmePRO, LES, SNKED, Zelení a TOP 09.