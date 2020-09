Další rekord. Za neúplný pátek přibylo už přes 900 nakažených koronavirem

Praha Nárůst případů nemoci covid-19 v Česku k večeru byl dnes znovu rekordní, k 18:00 přibylo 908 nakažených. Je to více, než bývalo od březnového začátku epidemie až do 8. září případů za celý den. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V oranžovém stupni covidového semaforu je s Prahou nově pět okresů. Zelených oblastí je už 40 Páteční počet nově potvrzených případů k večeru je skoro o dvě stovky vyšší než za stejnou dobu ve čtvrtek, kdy pak bylo za celý den zaznamenáno rekordních 1382 nakažených. V Praze přibylo za 24 hodin rekordních 275 potvrzených případů koronaviru. Dosud v hlavním městě onemocnělo 6878 lidí, vyléčených je 4653, obětí 114. Podle údajů ministerstva zdravotnictví připadá v Praze za posledních sedm dní na 100 000 obyvatel téměř 120 nakažených. Hůře na tom jsou pouze okresy Plzeň-jih a Pelhřimov. Přírůstky nakažených po celém Česku se promítly do semaforu, který určuje míru rizika nákazy. Ve druhém oranžovém stupni rizika je nově spolu s Prahou dalších pět okresů, zelený stupeň pohotovosti platí podle ministerstva zdravotnictví ve 40 okresech místo dosavadních deseti.

Přes vysoký nárůst nakažených zaznamenávají v posledních dnech nemocnice v Praze jen mírný nárůst počtu pacientů s koronavirem. Většina z nich pro covidové pacienty vyčlenila lůžka. Pacienty s těžkým průběhem zatím počítají v jednotkách a část lůžek mají stále volnou. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 33 322 nakažených. Zhruba dvě třetiny z nich se z nemoci vyléčily a 448 lidí s covidem-19 zemřelo.