Do karantény musí i ti, kteří už koronavirus prodělali. Změny zatím neplánujeme, zní z ministerstva

Praha Mezi lidmi na sociálních sítích se šíří fáma, že lidé, kteří prodělali covid-19, nemusejí v případě kontaktu s někým nakaženým do karantény, protože mají vůči této nemoci imunitu. To ale odmítá ministerstvo zdravotnictví, které změny v karanténách udělalo poměrně nedávno.

„V tuto chvíli se karanténní opatření řídí aktuálně platnou metodikou, která takovou výjimku neumožňuje,“ uvedla na dotaz serveru Lidovky.cz Klára Doláková z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví. Odborníci se totiž neshodují v názoru na to, zda lidé získají proděláním covidu-19 imunitu.



Změny se zatím nechystají

Úpravy karanténních opatření se provádějí průběžně v návaznosti na vyhodnocení nových poznatků a mezinárodních doporučení. „Zkrácení karantény na deset dní od 1. září je poměrně nová změna. Žádné další zatím neočekáváme,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Původně karanténa trvala dva týdny, tedy o čtyři dny déle. „Zkrácením karantény na dobu deseti dnů mohou některé případy uniknout a infikované osoby mohou dále onemocnění šířit, je jich však pouze mezi 2,5 až pěti procenty, což je z epidemiologického hlediska přijatelné vzhledem k benefitům, které zkrácení omezení osobní svobody dotčených osob v jiných oblastech přinese. Tyto případy s dlouhou inkubační dobou mají navíc nižší schopnost šíření viru do okolí,“ uvádí se v odůvodnění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Od začátku koronavirové krize v březnu se do karantény dostalo už více než osmdesát tisíc lidí. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula předpokládá, že vzhledem k narůstajícímu počtu nakažených v posledních dnech budou brzy v karanténě tisíce lidí, měli by se do ní však dostat pouze jednotlivci, kteří byli s nakaženým v úzkém kontaktu.

Znamená to, že jde o osoby, které strávily s nakaženým víc než patnáct minut ve vzdálenosti menší než dva metry, nebo s ním pobývaly delší dobu v uzavřených prostorách, například v autobusu.

Existuje určitý rozdíl mezi karanténou a izolací, přestože v obou případech to znamená setrvání doma nebo v jedné místnosti, ideálně se samostatnou toaletou. Karanténu nařizují hygienici lidem, kteří se dostali do úzkého kontaktu s nakaženou osobou. Do izolace putují nemocní covidem-19 na deset dní od odběru vzorku, který se ukázal jako pozitivní.

Pokud už nemají příznaky, jejich izolace končí. V opačném případě nesmějí vycházet z domova a přijímat návštěvy ještě tři dny poté, co se začnou cítit zdraví. Podstatné je, že pro ukončení karantény i izolace není nutné podstoupit test. Výjimkou jsou zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.