Brusel zvažuje zkrácení karantény na polovinu, přijíždějící z Prahy by v ní strávili týden

Brusel Belgie v pátek odpoledne zavádí pro lidi přijíždějící z Prahy povinnou dvoutýdenní karanténu. Místní úřady přitom zvažují, že by nutnost izolace lidí cestujících z rizikových oblastí či těch, kteří byli v kontaktu s nakaženými, zkrátily na polovinu. Podle mluvčího vládního koronavirového týmu by týdenní karanténa zachytila drtivou většinu nakažených a zároveň nepředstavovala pro lidi takovou zátěž jako současná dvojnásobná doba.

Belgický červený seznam rizikových oblastí, na němž je například Španělsko, Rumunsko či větší část Francie, se od pátečních 16:00 rozšiřuje o Prahu. Cestování do české metropole vyjma nutných případů belgické úřady zakázaly a při cestách zpět musí lidé podstoupit test na covid-19 a na 14 dní se izolovat od společnosti.



Epidemiolog a vládní mluvčí pro otázky koronaviru Yves Van Laethem tento týden v médiích připustil, že zkrácení karantény na týden by mohlo být efektivnější. „Je jasné, že to bude méně dokonalé. Ale někdy je dokonalost na úkor společenské prospěšnosti,“ řekl televizi RTL vědec, který sám v polovině prázdnin musel absolvovat dvoutýdenní izolaci. Účelem zvažovaného zkrácení karantény by podle něj mělo být nalezení rovnováhy mezi ochranou společnosti před šířením nákazy a ochotou lidí skutečně setrvat doma, která by mohla vzrůst.

Podle belgických médií by se měl vládní krizový štáb možným zkrácením karantény na deset či méně dní zabývat na svém příštím zasedání koncem září.



Belgie v současnosti stejně jako velká část dalších evropských zemí registruje růst počtu nově nakažených lidí, ačkoli zde na rozdíl od Francie či Česka nepřekonává jednodenní rekordy z jara. V posledních týdnech se denní průměr v jedenáctimilionové zemi pohyboval kolem 500 případů, celkový počet nakažených od začátku epidemie přesáhl 90 000.

O zkrácení karantény uvažuje také Francie, kde ministr zdravotnictví Olivier Véran pověřil experty vypracováním návrhu, zda a na kolik by ji šlo ze současných dvou týdnů stáhnout. O podobné úpravě uvažuje také italská vláda.

Ke zkrácení karantény už počátkem září přistoupilo Česko, kde je nyní desetidenní. Většina evropských zemí ovšem stále uplatňuje dvoutýdenní dobu.