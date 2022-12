Válek na dnešek slíbil dodávku Nurofenů. Distributoři ale žádné nedostali, ministr radí obvolat lékárny

Redakce iDNES.cz kontaktovala informační linky dvou největších distributorů léčiv Phoenix a Alliance Healthcare, kteří zásobují lékárny. Ani jeden v úterý dopoledne dodávku sirupů zatím neevidoval.

Chybějící dětské sirupy a čípky proti horečce se řeší už týdny. Ministr zdravotnictví Válek rodičům radil, aby hledali na internetu, kde je podle něj konkrétně Nurofen stále k sehnání, stejně jako v některých lékárnách.

„Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Dodal, že očekává daleko proaktivnější strategii jak od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak od příslušného nadřízeného orgánu na ministerstvu.

Resort zdravotnictví v dnešní dodávky stále věří. „Sirup Nurofen jsme objednali a část má dorazit do Vánoc do Česka, takže věříme, že to tak bude,“ sdělil v úterý ráno mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Minulý týden ministerstvo uvedlo, že výrobce přislíbil dodávku 300 tisíc balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Už tento týden by měl podle výrobce být dostupný také rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let, a čípky.

Za nedostatek sirupu může podle odborníků vyšší nemocnost, ale také panika. „Problémy s nedostupností sirupu se projevují i v dalších zemích. Souvisí to se zvýšenou nemocností a spotřebou, ale zčásti také s panikou,“ tvrdí Marie Zmrhalová za výrobce ibuprofenového sirupu, který sídlí ve Velké Británii.

Přitom podle ní firma letos dovezla do Česka téměř trojnásobek Nurofenu oproti loňskému roku.

Vlastimil Válek v úterý řekl, že stát nemůže regulovat prodej volně prodejných léků, které si mohou lidé najednou koupit. Novela, která řeší výpadky léků na recept, bude platit nejdříve od roku 2024.

„Stát nemá moc možností, jak volně prodejné léky, které jsou za stejnou cenu prodávané po celé Evropě, regulovat,“ uvedl ministr. Problémem jsou podle něho takzvané reexporty, kdy někdo nakoupí levnější lék v Česku a prodá ho v zahraničí. V současné době se ale naopak stává, že lidé například pro nedostatkový dětský sirup nebo čípky proti horečce jezdí do příhraničních měst v zahraničí.