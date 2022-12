Za nedostatek mohou překupníci. Volné léky nemůžeme regulovat, řekl Válek

„Stát nemá moc možností, jak volně prodejné léky, které jsou za stejnou cenu prodávané po celé Evropě, regulovat,“ uvedl ministr. Problémem jsou podle něho takzvané reexporty, kdy někdo nakoupí levnější lék v Česku a prodá ho v zahraničí. V současné době se ale naopak stává, že lidé například pro nedostatkový dětský sirup nebo čípky proti horečce jezdí do příhraničních měst v zahraničí.

Minulý týden ministerstvo uvedlo, že výrobce přislíbil dodávku 300 tisíc balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Už tento týden by měl podle výrobce být dostupný také rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let a čípky.

Novela zákona o léčivech, podle níž by měla dát distributorům povinnost u vybraných léků na předpis držet dvouměsíční zásobu, je podle Válka v připomínkovém řízení. Do sněmovny by podle něj mohla přijít za několik měsíců a platit nejdříve od roku 2024.