Místo premiér se říká Nutelliér. Je to stejně krásná hříčka jako Pitomio, říká jazykovědec Oliva

Slovo Nutella zabodovalo i u čtenářů, kteří hlasovali na webu Lidovky.cz. „Souvisí to se zdražováním. Vypadá to, že ekonomická politika státu není šťastná, Nutella je jen malinká špička velkého ledovce,“ říká Karel Oliva.

Lidovky.cz: Slovem roku se dle redakce LN stalo zdražování. Odpovídá to podle vás náladě, která v současné době panuje v české společnosti?

Na stránkách novin asi ano. Nevím, jak je to s obecným přístupem. Podle toho, jak to před Vánoci vypadalo v nákupních střediscích, si nemyslím, že to lidi až tolik postihlo. Ale jistě, je to téma, které se ve společnosti probírá. Inflace, zdražování a tak dále. Odpovídá to, ale ta volba mi přijde trošku přízemní.

Lidovky.cz: Jak byste si volbu slova představoval vy? Aby nebyla „přízemní“, jak říkáte.

Chápal bych nějaké širší souvislosti, více by mě zajímala situace ve světě. Žijeme v době, kdy má zdražování nějaké příčiny, které nejsou dány jenom zevnitř české společnosti, ale jsou celosvětovější. Hroutí se světový řád. Je válka na Ukrajině a konflikt na Středním východě. Zdražování asi odpovídá povrchnímu pohledu, ale trošku mě mrzí, že jsme nenahlédli hlouběji za kulisy.

Lidovky.cz: Obohatil letošní rok slovní zásobu o pojmy z ekonomie?

Ty pojmy už dávno existovaly. Ale je pravda, že vzhledem k tomu, že inflační tlaky a ekonomické problémy se dostaly do větší obecné pozornosti, už nezůstaly jen v oblasti ekonomů. Slovní zásoba, která k tomu patří, se začala častěji používat.

Lidovky.cz: Čtenáři webu Lidovky.cz jako slovo roku zvolili Nutellu. Jak ho hodnotíte?

Z hlediska jazykové hravosti mě to pobavilo. Místo premiér se teď začalo pěkně říkat Nutelliér. Slovo Nutella opět souvisí se zdražováním. Vypadá to, že ekonomická politika státu není šťastná, tady by se měla vláda víc snažit. Nutella je svým způsobem malinká špička velkého ledovce.

Lidovky.cz: Zmínil jste slovo Nutelliér. To, že politici dostávají přezdívky, je poměrně běžné. Jak vlastně takové přezdívky vznikají?

V nejčastějších případech je to jazyková hravost. Obecně se odvozují z nějaké akce nebo vlastnosti – ať už duchovní, tělesné nebo jiné – daného politika. Spíše výjimkou je přezdívka pro bývalého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s jeho údajnou spoluprací s StB. Místo Babiš se mu říká Bureš (Babišovo krycí jméno ze spisu – pozn. red.). Roli tu hraje asi i to, že obě jména začínají na stejné písmeno. Tady to není dáno jazykovou hravostí.

Karel Oliva

Lidovky.cz: Jednou z nejznámějších přezdívek je Pitomio, jak v roce 2012 časopis Reflex označil Tomia Okamuru.

To je přesně jazyková hříčka. Někdo si všimne, že v tom dalším slově je skryto křestní jméno politika, jenom se přidala dvě písmenka. Aniž bych připojoval nějaký politický výrok – nebo politický statement, jak se teď říká – oceňuji to jako krásný příklad jazykové hravosti.

Lidovky.cz: Okamura se s vydavatelstvím Czech News Center soudí a žádá omluvu. V prosinci podal ústavní stížnost na letošní rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého se vydavatelství nemusí omlouvat. Jak tento spor hodnotíte?

Neumím spor vyhodnotit právně, ale musím říct, že mi to přijde poněkud malicherné. To je prostě věc, kterou musí tak veřejně činná osoba, jako je pan poslanec Okamura, snést.

Lidovky.cz: Hojně se v letošním roce užívalo slovo balíček. Je podle vás toto označení pro soubor úprav v zákonech vhodný?

Ano. Není to první balíček, už to tady bylo za Václava Klause. Rozhodně – aspoň pro mou generaci – je to vhodnější než spojení „soubor opatření“, jak balíčku říkali komunisté. V tomhle smyslu je to lepší volba, neboť nepřipomíná ty nedobré časy. A třeba je to i úmyslné, možná si někdo vzpomněl, že kdyby se říkalo, co to skutečně je – tedy soubor ekonomických opatření – mohli by to političtí protivníci použít.

Lidovky.cz: Zaujalo vás nějaké jiné, třeba nové slovo, jež se objevilo?

Nejsem si ničeho mimořádného vědom. Jak jsem říkal, v poslední době mě pobavil Nutelliér. Jinak nevím, že by na poli české slovní zásoby bylo něco mimořádného.