Stavba kýženého bazénu v Nymburku brzy začne, hotovo má být napřesrok

Plovárny zahajují provoz Venkovní koupaliště ve středočeských městech vstupují do nové sezony. Většina z nich bude fungovat denně až do konce letních prázdnin s ohledem na počasí.

Akvapark v Příbrami je již napuštěný, otevření proběhne dnes.

Plovárna v Kutné Hoře zahájí provoz v sobotu 17. června.

Vodní svět v Kolíně má venkovní koupaliště otevřené již od minulého víkendu.

Městské koupaliště v Mladé Boleslavi přivítá první návštěvníky dnes. Do konce června bude v provozu jen o víkendech, poté již denně.

Letní koupaliště v Mělníku je otevřené od 6. června.

AquapRak v Rakovníku je v provozu od 9. června.

Letní koupaliště Sletiště v Kladně má otevřeno od 1. června.

AquaPark v Berouně přivítá první návštěvníky dnes v poledne.

Venkovní bazén BIOSKA v Dukelské ulici v Benešově zahájil novou sezonu 3. června.