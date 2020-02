‚O auta mě obral zkušený gang.‘ Advokátka tvrdí, že je obětí stejné skupiny jako podnikatel Horáček

PRAHA Luxusní sportovní auta McLaren 570 S Coupé a Lamborghini Huracán si člověk nekupuje každý den. Olomoucká advokátka I. K. (iniciály jsou falešné, redakce ale skutečné jméno zná) je pořídila pro svého otce loni 1. dubna. Řádně je zaplatila, pojistila, přepsala na sebe na inspektorátu a odvezla – a v červnu jí je policie zabavila. Protože ten, kdo je prodal obchodníkovi, od něhož je koupila, je údajně zpronevěřil.

Advokátka má navíc za to, že policie jednala na popud stejné skupiny osob, o níž LN psaly v souvislosti s děním okolo někdejšího vlivného lobbisty Tomáše Horáčka, dnes obviněného v kauze „cinknutých“ zakázek pro pražské nemocnice. Horáček tvrdí, že se tato organizovaná skupina snaží zmocnit jeho firem, převést je na bílé koně a vyvést z nich veškerý majetek.

Shodují se nejen jména z obou kauz, ale i způsoby, jimiž vznášejí nároky na auta či firmy. V obou na sobě nezávislých případech se snažili dokázat, že ten, kdo je prodal obchodníkovi, od něhož je koupil současný majitel, se ve skutečnosti zavázal je prodat podnikateli Vlastislavu Římskému. „Jde o zinscenovaný podvod,“ tvrdí advokátka I. K. Svědectví obviněného Horáčka lze zpochybnit poukazem na to, že se policii doznal k pletichám. Ona je ale bezúhonná právnička, jejíž příběh dodává Horáčkově výpovědi na věrohodnosti.

Zločinec, nebo oběť?

Jak LN už psaly, firma Active Vision, již dříve ovládal Horáček a o níž tvrdí, že mu ji zcizili a vytunelovali, se ocitla v rukou bílého koně, Slováka Ľudovíta Matláka. Horáček ho vypátral a firmu od něj odkoupil. Následně začal s týmem právníků zneplatňovat – podle něj – fiktivní a nezákonné transakce, jimiž z ní byl vyveden majetek.

Jenže po čtyřech měsících o ni znovu přišel, a to změnou v obchodním rejstříku na základě přímého notářského zápisu. Zápis udělal notářský zástupce Ondřej Demut, zastupující notářku Ivanu Demutovou. Jeho zásahem se Horáčkova Active Vision proměnila na Simply Vision, jejímž jediným akcionářem je firma Simply Management, za niž jedná zmíněný Římský. A i když rejstříkový soud tento zápis zrušil, Římský zůstane jejím vlastníkem až do doby, než o věci pravomocně rozhodne Vrchní soud v Praze. A Horáček se bojí, že ve firmě pak už nic nezbude.

Policie zabavila oba vozy advokátce I. K., jež je v dobré víře koupila a zaplatila, na základě trestního oznámení, které podal podnikatel Římský. A jeho nárok opět potvrdil notářský zástupce Ondřej Demut, zastupující notářku Ivanu Demutovou. „To vše je možné, já se teď k tomu nebudu nijak vyjadřovat,“ řekla LN notářka Demutová. Jejím jménem je potvrzena pravost smlouvy, na základě které ten, kdo auta prodal obchodníkovi – od kterého je koupila advokátka I. K. –, Římskému dlužil šest milionů korun. Římský mu je údajně půjčil v hotovosti. Sám Demut na dotaz LN reagoval s tím, že ze zákona nemůže informace poskytnout.

Římský ani firma Simply Management v technických průkazech k vozům nikdy nefigurovali. Římský ale dokládá, že měl s tímto člověkem smluvně ujednáno, že mu sportovní auta náleží, pokud nedostane včas zaplacen šestimilionový dluh. Podpisy na smlouvě přitom tentokrát ověřila obžalovaná advokátka Helena Horová, bývalá elitní insolvenční správkyně, známá z takzvané bytové aféry expremiéra Stanislava Grosse (ČSSD). Ta zdůraznila, že danou smlouvu nesepsala. „Nezaměňujte to, že někomu ověříte podpis, za to, že listinu zpracujete. To není totéž,“ napsala LN s tím, že Římský není jejím klientem. Nyní je Horová obžalovaná v kauze údajného tunelování Pražských služeb a čeká ji v dubnu soud. Firma, která v metropoli zajišťuje zpracování komunálního odpadu, zadávala podle závěrů vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu pod vedením obchodního ředitele Pražských služeb Tomáše Kolingera nevýhodné zakázky a Horová prý pomáhala tyto transakce přikrýt.

I ona přitom výrazně zasáhla do kauzy lobbisty Horáčka. Ten o ní tvrdí, že spolupracuje s právničkou Ninou Rydlovou, přes kterou v minulosti ovládal své firmy a která ho prý o ně připravila. Horová, dříve blízká známá expremiérovy ženy Šárky Grossové, navíc s Horáčkem údajně vyjednávala, za jakých podmínek mu může firmy vrátit, tedy za kolik si je může odkoupit zpátky. Horáček na ni proto podal trestní oznámení kvůli vydírání. Horová však popírá, že by Rydlová byla její klientkou. „A proti lžím pana Horáčka se bráním zákonnými prostředky,“ dodala.

Exekuce a bílí koně

Proti Římskému se podle výpisu z centrální evidence vede osm exekucí, nejstarší už od roku 2009 ve výši půl milionu. Nabízí se tedy otázka, jak by mohl mít na půjčení šest milionů v hotovosti.

Římský tvrdí, že peníze půjčovala firma, nikoli on sám. „Zápůjčka byla poskytnuta společností Simply Management z banky, nechápu proto, proč sem pletete nějaké exekuce mé fyzické osoby. Simply Management má majetek okolo 200 milionů korun, a pokud připočtu vyjádření Horáčka, že společnostSimply Vision (vlastněná právě společností Simply Management) vlastní majetek za 200 milionů, tak se dostaneme na částku 400 milionů čistého majetku. Proto jistě uznáte, že úhrada šesti milionů korun za vozy je poměrně marginální částkou,“ napsal LN Římský.

Z účetní závěrky firmy Simply Management přitom plyne, že k 31. prosinci 2017 disponovala na bankovních účtech sumou 56 tisíc a už tehdy byla předlužená. Nevlastnila zásoby ani hmotný majetek, měla dlouhodobé závazky 23 milionů a přistoupila k dluhu ve výši 30 milionů. Výsledek hospodaření za účetní období byl minus 369 tisíc. No a smlouva o půjčce šesti milionů je z 2. ledna 2018.

Navíc v říjnu 2018, kdy byl ještě Římský jednatelem společnosti Xena Praha a kdy firma upadla do insolvence, proti ní u Městského soudu v Praze vznesl stát, respektive ministerstvo obrany nárok na pohledávku ve výši 670 milionů a o částku se nyní soudí. Těžko se však něčeho hmatatelného dobere. Ještě ten měsíc, co ministerstvo vzneslo u insolvenčního soudu svůj nárok, Římský přepsal společnost Xena Praha na slovenskou firmu Converse, s. r. o., kterou zastupuje dnes 22letý Slovák Ivan Szomai z Komárna. „Je pravda, že ministerstvo obrany vede řízení o zaplacení smluvní pokuty, přičemž hodnota zboží je pouhých šest milionů korun bez DPH. Pouze selským rozumem lze dojít k závěru, že takto vysoká smluvní pokuta nemá moc naději na úspěch, je v rozporu s dobrými mravy a navíc dle mého skromného úsudku není ani prokázaná,“ tvrdí Římský.

Na jedné straně se tedy stát na Římském domáhá částky 670 milionů, na straně druhé státní policie neváhá na podnikatelův popud zajišťovat dvě auta v hodnotě šest milionů na základě policejního usnesení, jež Městský soud v Praze později zrušil a uvedl o něm, že „působí velice nestandardně“. Policie tvrdí, že na jejím postupu nebylo nic zvláštního. „Nevíme o tom, že by si někdo stěžoval,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk.