O pronájem zámku Veleslavín opět nikdo neprojevil zájem. Cena klesla na 525 tisíc měsíčně

PRAHA Ani ve druhém výběrovém řízení nikdo neprojevil zájem o pronájem areálu barokního zámku Veleslavín v Praze 6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má zámek ve správě, areál nabídne znovu. Informoval o tom mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Úřad chtěl původně zámek vydražit za 382 milionů korun, ministr kultury ale odvolal potřebný souhlas s dražbou. Praha usiluje o získání zámku do svého majetku.

Lhůta pro podání nabídek v druhém kole výběrového řízení uplynula v pondělí v 9:00 hodin. „Ani ve druhém kole výběrového řízení na pronájem Veleslavínského zámku nebyla podána žádná nabídka. ÚZSVM proto nyní připraví třetí kolo výběrového řízení s tím, že v souladu se zákonem pravděpodobně dojde ke snížení ceny,“ sdělil ČTK Ležatka. Úřad chce další kolo vyhlásit co nejdříve.



V prvním kole byla stanovena cena pronájmu celého areálu na 750 tisíc korun měsíčně, ve druhém kole vyhlášeném v prosinci byla cena snížena na 525 tisíc korun. Zámek chce úřad pronajmout do doby, než nalezne nového majitele zámku, nejdéle však do konce prosince 2019. V areálu jsou kromě hlavní budovy kuchyně, stodola a vrátnice. Celý areál je ohrazen zdí, která je na několika místech ve špatném stavu. Pozemky a stavby jsou součástí nemovité kulturní památky.

V zámku působil do konce loňského listopadu provozovatel soukromého zdravotnického zařízení, který za pronájem hlavní budovy platil 210 tisíc korun měsíčně. Kvůli konci smlouvy chtěl úřad zámek vydražit, aby státu nevznikly náklady na ostrahu.

O areál má zájem hlavní město a Praha 6, podle kterých by byl vhodným místem pro sociální nebo kulturní využití. Termín dražby necelé dva měsíce od komunálních voleb však podle zastupitelů městské části komplikoval účast města v dražbě. Na zasedání zastupitelstva loni v září také kritizovali samotnou dražbu, ve které má veřejná instituce malou šanci uspět.

Ministerstvo kultury nejprve vyslovilo souhlas s dražbou zámku, o několik dní později však ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) souhlas odvolal a uvedl, že by stavba měla zůstat ve veřejném vlastnictví. Zámek by podle něj mohl být využit pro některou z kulturních institucí, případně by mohl posloužit Pražanům.

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl, že by stát mohl s Prahou vyměnit zámek za 16 pozemků v Letňanech, kde by podle jeho představ měla vzniknout takzvaná vládní čtvrť pro státní úředníky. Dané pozemky mají hodnotu 350 milionů korun. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) myšlenku vládní čtvrti opakovaně odmítl.

Výměnu zámku Veleslavín za jiné nemovitost však nové vedení hlavního města neodmítá. Radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly/TOP 09) například v minulosti uvedl, že zámeček by bylo možné směnit za hasičské zbrojnice v majetku města, o které projevilo zájem ministerstvo vnitra.



Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal barokní zámek v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.