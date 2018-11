Zámek v pražském Veleslavíně se dražit nebude. Ministerstvo kultury odvolalo souhlas

Praha Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrušil dražbu barokního zámku v pražském Veleslavíně. Ministerstvo kultury revokovalo svůj souhlas, který je podle zákona k vyhlášení dražby nezbytný. Ve čtvrtek večer o tom informoval mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

S ohledem na to, že k 1. prosinci končí smlouva stávajícímu nájemci, úřad pravděpodobně v nejbližší době vyhlásí výběrové řízení na nového. Zámek se měl dražit 30. listopadu s vyvolávací cenou 382 milionů korun. Záměr dražby kritizovali zástupci nové pražské koalice a Prahy 6.

Podle prohlášení ÚZSVM musí stát dělat vše pro to, aby se nesnižovala hodnota jemu svěřeného státního majetku a také musí zabránit zbytečným výdajům ze státního rozpočtu na údržbu areálu, který by byl bez nájemce. Proto úřad považuje za nezbytné v blízké době vypsat transparentní výběrové řízení na pronájem. Mluvčí Ležatka dodal, že o objekt neprojevila zájem žádná státní instituce. V hlavní budově zámku je nyní soukromé zdravotnické zařízení.

Podle vyjádření zástupců nové koalice by o objekt mělo zájem hlavní město, které by se však s ohledem na změnu vedení magistrátu pravděpodobně nestihlo do dražby přihlásit a jako veřejná instituce by navíc mělo malou šanci uspět. Proto rozhodnutí ÚZSVM kritizovali, stejně jako vedení Prahy 6. Zastupitelstvo městské části v září úřad vyzvalo, aby dražbu zrušil nebo pozastavil do doby, než bude moci doplnit dokumentaci prokazující zájem Prahy o nemovitost.

„Jsem rád, že soustavný tlak a zájem budoucího vedení Prahy na orgány státní správy pomohl učinit panu ministrovi toto rozhodnutí,“ sdělil budoucí radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Dodal, že již zahájil kroky k tomu, aby objekt získalo hlavní město, a to nejlépe formou bezúplatného převodu. Město by podle něj v areálu rádo vybudovalo multifunkční areál zaměřený na sociální a kulturní oblast. ÚZSVM dříve uvedl, že Praha nesplňuje podmínku pro bezúplatný převod z důvodu veřejného zájmu, protože pro svoje záměry disponuje jinými nemovitostmi.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází odhadem z roku 1725, kdy byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal areál barokního zámku v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.