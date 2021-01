O zrušení nebo zhuštění jarních prázdnin se nediskutuje, řekl ministr školství Plaga

PRAHA O zrušení nebo zhuštění termínů jarních prázdnin se nyní nediskutuje. Na úterní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Prioritou je podle něj spíše vyřešit situaci žáků závěrečných ročníků základních a středních škol. V pondělí po jednání vlády Plaga uvedl, že i příští týden budou školy pokračovat v současném režimu výuky. Aktuálně jsou otevřené pouze mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Jarní prázdniny jsou během února a března po týdenních turnusech. „Zaznamenal jsem řadu dotazů na to, jestli nebudeme zhušťovat nebo zkracovat jarní prázdniny, jestli ten plán, který je dnes stanoven pro celou republiku na šest týdnů, nebudeme zhušťovat, ale to by nemělo valného epidemického významu,“ řekl Plaga.



„Těžiště našich debat je spíše o tom, jakým způsobem dokážeme dostat zpátky do procesu závěrečné ročníky středních a základních škol, jak dostat zpátky praktickou výuku a k debatě jsou také malotřídky, které mají malý počet žáků. O zrušení jarních prázdnin se v tuto chvíli nebavíme,“ dodal.



V Česku platí v současnosti opatření podle nejpřísnějšího pátého stupně protiepidemického systému PES. Pro případné zmírnění opatření musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní, v úterý je ve čtvrtém stupni šestý den. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) i ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by ale stávající opatření měla zůstat, dokud se nezlepší situace v nemocnicích.