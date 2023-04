Zavedení obecného referenda podle návrhu ANO u Fialova kabinetu zřejmě narazí

Obyvatelé by mohli podle návrhu ANO rozhodovat v referendu o záležitostech vnitřní i zahraniční politiky. Výjimkou by byly zejména základní práva a svobody, individuální práva a povinnosti, změny ústavního pořádku, členství České republiky například v Evropské unii a Severoatlantické alianci a rozpočet, daně a poplatky.

Lidé by nesměli zasahovat do soudní moci, do ustanovování kandidátů do funkcí a do jejich odvolávání či do působnosti České národní banky. Všelidovým hlasováním by obyvatelé nesměli schvalovat a rušit právní předpisy ani ratifikovat a vypovídat mezinárodní smlouvy, které přenášejí národní pravomoci na mezinárodní organizace nebo instituce.

Kabinet podle předběžného stanoviska pro zákonodárce upozorní na to, že mnoho záležitostí vyžaduje nepopulární kroky, na nichž se jen těžko hledá shoda. Lidé by podle vládních legislativců neměli rozhodovat například ani o bezpečnosti a obraně státu. „Neboť se jedná o vysoce odborná a strategická rozhodnutí,“ uvedli v dokumentu.

Referendum by se mohlo konat podle předlohy na základě petice s podpisy nejméně 450 tisí obyvatel, podle vládních legislativců jde o příliš nízký počet. „Tato skutečnost může vést k vyššímu počtu konaných referend, a tím i k vyšší logistické a finanční zátěži pro stát,“ poznamenali. Přísnější podmínky by si vládní právníci představovali i pro iniciování všelidového hlasování Parlamentem a pro závaznost rozhodnutí přijatého v referendu.

Rozhodnutí v referendu by bylo podle předlohy ANO přijaté a závazné, pokud by pro návrh hlasovala nadpoloviční většina voličů. Musela by ale zároveň představovat nejméně čtvrtinu lidí s volebním právem. „Takto stanovená hranice se vládě jeví jako příliš nízká a výsledek referenda by z tohoto hlediska byl málo reprezentativní,“ stojí v předběžném stanovisku zákonodárcům. Vládní legislativci upozornili také na „nevhodnost a částečnou nejasnost“ navrhovaného procesu přípravy referenda.

Pravidla všelidového hlasování navrhovaná SPD Sněmovna loni v březnu jen rozjednala. Proti předloze se tehdy postavila vládní koalice i ANO. V minulém volebním období poslanci projednávali hned několik předloh k zavedení obecného referenda. K závěrečnému hlasování se ale nedostali. Lidové hlasování se nynmní může konat na obecní a na krajské úrovni.