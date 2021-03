Obešel Havlíček tajné služby? Minimálně jejich část prý o bezpečnostním dotazníku k Dukovanům nevěděla

PRAHA / DUKOVANY Pátek byl určen k debatě o pokračování nouzového stavu. Jenže vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) nedobrovolně naservíroval poslancům jiné menu. Předkolo dukovanského tendru.

Už samotné čtvrteční oznámení ministerstva průmyslu a obchodu o startu bezpečnostního posouzení zájemců o dodávku nového jaderného bloku v Dukovanech vyvolalo poprask. Do další fáze přípravy tendru postoupila mimo jiné ruská společnost Rosatom. Pouze čínský CGN je v zakázce za 160 miliard korun mimo hru. Jenže opozice, ale i české zpravodajské služby ruského dodavatele jaderného bloku dlouhodobě považují za problematického hráče. V sázce je geopolitická závislost na Kremlu.



Sdělení vicepremiéra Karla Havlíčka, že tendr na dodavatele dukovanského reaktoru dle nového plánu rozhodne až příští kabinet, díky tomu zcela zapadlo.

„Takže den před jednáním o nouzovém stavu, a teď neberu tu rovinu s komunistickou stranou (podporu pro nouzový stav - pozn. red.), to nevíme, jak to bylo, den před tím se stane takováhle událost, kde aktivně je Rusko přizváno,“ hřímal ve sněmovně šéf Pirátů Ivan Bartoš. Část opozičních poslanců a senátorů dokonce vyzvala Havlíčka k rezignaci.

Opozici vadilo, že by měla o bezpečnostních pojistkách rozhodovat společnost ČEZ. To ale Havlíček odmítl stejně jako to, že by byl spuštěn tendr na dostavbu. Podle něj jde fakticky jen o předkolo soutěže.



„Bezpečnostní dotazník bude připravován v rámci ministerstva průmyslu a obchodu, ČEZ, vládního zmocněnce pro jádro a současně bezpečnostních složek,“ řekl Havlíček s tím, že se o postupu radil jak s premiérem a šéfem vládní ČSSD, tak i se zpravodajskými službami. Jenže zmínka o tom, že by o Havlíčkově kroku věděly tajné služby, má trhlinu.

„Je to podraz v rámci správného záměru odložit vyhlášení tendru po volbách. Je to obcházení bezpečnostní skupiny,“ řekl serveru Lidovky.cz zdroj z bezpečnostní komunity s tím, že o chystaném kroku minimálně část bezpečnostních složek nevěděla. Havlíček na dotazy serveru Lidovky.cz nereagoval.

Oznámení vicepremiéra Havlíčka zaskočilo i šéfku Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou. „Vlastně nevím, co se stalo a co je podstatou toho kroku, který včera pan ministr Havlíček anoncoval. Se zájmem to ale sleduji, protože bych to také ráda pochopila,“ uvedla Drábová pro web Seznam Zprávy. Počítala prý s tím, že se ještě o rizikových dodavatelích bude mluvit na expertní úrovni na konci dubna. „Z hlediska kritického pohledu bezpečnostní komunity jsou na tom Rusko a Čína úplně stejně,“ dodala.

Kdo a co věděl?

Havlíčkovo oznámení zajímavým způsobem nastínilo i rozpoložení v ČSSD. Její předseda Jan Hamáček uvedl, že o záměru zahájit předkolo tendru věděl. Vicepremiér a ministr průmyslu ho tom informoval ústně.

Už ve čtvrtek se však proti spuštění bezpečnostního předkola postavil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). „Oslovení čtveřice uchazečů o Dukovany takzvaným bezpečnostním dotazníkem je de facto vyhlášením tendru. Nechápu, proč ČEZ a MPO ignorují zprávy bezpečnostních složek našeho státu,“ prohlásil ve čtvrtek šéf diplomacie. Jinak ovšem mluvil bývalý ministr zahraničí, dnes ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Já za sebe jsem si jist podle své tehdejší práce s právníky, kteří to dělali, že prostě tímhle bezpečnostním dotazníkem se rozhodně žádný tendr nevyhlašuje,“ postavil se za Havlíčka během rozpravy ve sněmovně Zaorálek.

Premiér Andrej Babiš po vyhrocené debatě v dolní komoře uvedl, že na pondělí svolá Bezpečnostní radu státu, kde by se o detailech dukovanské zakázky měli bavit se zástupci zpravodajských služeb. Následně se tím má zabývat vláda.

„Asi to bylo nešťastné načasování. Havlíček to podcenil, že to bude spojované s nouzovým stavem,“ řekl serveru Lidovky.cz zdroj z Babišova okolí. Zároveň ale upozornil, že vyřazení Rusů by podle něj nebylo správné.

„Musíme přemýšlet i o ceně. Když budou v soutěži místo pěti uchazečů jen tři, tak ji to ovlivní,“ dodal. Odmítl ale, že by za rozhodnutím byl tlak z okolí prezidenta Miloše Zemana, který opakovaně vyzdvihoval právě Rosatom. „Hrad takové věci dělá úplně jinak,“ dodal.