Obří graffiti z Karlova mostu přes noc záhadně zmizelo. Restaurátoři si přitom na odstranění vyhradili tři týdny

PRAHA Přes noc někdo odstranil graffiti z Karlova mostu. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové se k akci zatím nikdo nepřihlásil. Restaurátoři přitom v sobotu začali pilíř od sprejerského nápisu čistit. S prací měli být hotovi do 15. srpna. Zástupci TSK a památkáři se v pondělí dopoledne na místě sejdou, aby zjistili, zda nebyl při odstranění graffiti poškozen kámen, řekla Lišková.

Karlův most posprejovali v půlce července dva němečtí mladíci. „Restaurátoři v sobotu pracovali na místě asi do pěti hodin odpoledne, když ráno v 10:00 přišli, tak to bylo odstraněno,“ řekla Lišková. Na odstranění graffiti upozornila Česká televize.

Restaurátor Jan Mjartan, který má čištění Karlova mostu na starost, v pátek podepsal s TSK na zakázku smlouvu. Hned v sobotu začal s kolegyní na odstranění nápisu pomocí chemických čističů a kartáčku pracovat.

Nápisem přibližně pět metrů dlouhým a dva metry vysokým pilíř Karlova mostu posprejovali dva němečtí mladící v polovině července. Po upozornění svědků je policie ještě na místě zadržela. Soud jim uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění a peněžité tresty.

Vzhledem k velikosti graffiti museli metodu čištění schválit památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Restaurátorskému záměru předcházel rozbor použitých sprejů.