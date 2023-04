Pokousaný ježek se choulí v trávě nedaleko rodinného domu v Berouně. Je zraněný od psa a potřebuje pomoc. Jinak nepřežije. I takový případ řešily loni záchranné stanice v Česku, které za minulý rok pozorují pokles zraněných divokých zvířat. Zatímco loni záchranáři ošetřili necelých 28 tisíc živočichů, předloni jich bylo přes 31 tisíc. „Od roku 2014 je to poprvé, co jsme přijali méně zvířat, než v roce předchozím,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody.

Byť by se mohlo zdát, že za trendem stojí pokles raněných zvířat, není to tak. Může za to fakt, že skončila epidemie covidu-19 a s ní spojená protiepidemická opatření a lockdowny.