Začne platit ochrana oznamovatelů protiprávního chování. Nesmějí být anonymní

Oznamovatelé protiprávního jednání budou chráněni před případnou odvetou zaměstnavatelů. Norma se týká nejen oznámení trestných činů, ale i závažných přestupků s horní hranicí postihu nejméně 100 tisíc korun. Ochrana se podle zákona nebude týkat jen oznamovatele, ale také osob jemu blízkých a lidí, kteří se podíleli na přípravě oznámení.

„Posun vpřed to určitě je. Ten zákon tady chyběl. Jeho schvalování trvalo tak dlouho, že jsme se dostali před Evropskou komisi, kde jsme čelili pokutě, že ten zákon nemáme v české legislativě. Nebyl přijatý v takové podobě, jak my bychom si představovali, my jsme hodně lobbovali za to, aby byla možnost ochrany anonymního oznamování korupce,“ řekl Klempíř. „Určitě to považujeme za plus, že ten zákon máme,“ dodal zástupce Rekonstrukce státu.

Orgány státu i samospráv nad 10 tisíc obyvatel a firmy nad 50 zaměstnanců určí příslušnou osobu, která by měla oznámení přijímat. Má ho přijímat i ministerstvo spravedlnosti. Oznámení bude důvěrné, zabezpečené a příslušná osoba ho musí posoudit, prošetřit a případně navrhnout nápravné opatření.

Oznamovatele nebude možné vyhodit z práce

Zakázána budou odvetná opatření proti oznamovatelům. Nebude možné ho vyhodit z práce, snížit mu mzdu ani ho nijak poškodit. Pokud se to přesto stane, oznamovatel se bude moci u soudu domáhat předběžného opatření.

Za to, aby zákon chránil také anonymní nahlašovatele protiprávního jednání, ve Sněmovně marně bojoval šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, ale v koalici převážil názor anonymy nechránit.

„Já bych to asi označil, že to bude mírný pokrok v mezích zákona. Dnes lidé nelegální činnost, korupci a tak dále neoznamují, spíš si to nechávají pro sebe. Myslím, že zaznamenáme mírné zlepšení, ale žádný překotný přínos to mít nebude,“ řekl iDNES.cz Michálek. Je znát, že je poměrně skeptický.

Dodal, že je možné po dvou letech vyhodnotit, zda zákon přinesl nějaké zlepšení a pak ho případně na začátku nového volebního období zpřísnit.

„Musíme jít v těchto věcech kroky menšími než nějakými delšími. Nebýt toho, že nám hrozí pokuta od Evropské komise, v tomto složení Sněmovny by zákon pravděpodobně vůbec nevznikl,“ hájil při schvalování podobu zákona bez ochrany anonymních oznamovatelů ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.