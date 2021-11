Očkovací certifikáty se mají zelenit jen rok. Evropská komise chce sjednotit dobu jejich platnosti

Podle serveru Evropská komise svůj návrh doručí Evropské radě v pátek. Zdroj dále uvádí, že členské státy EU s plánem sjednocení platnosti v zásadě souhlasí, nechtějí kolem něj ale dělat příliš velký rozruch kvůli stále vysokému procentu svých nenaočkovaných občanů.



Dosavadní praxe je, že si každá země platnost svých certifikátů určuje sama. Například v Rakousku je to devět měsíců, ve Francii třináct, jiné státy mají právě rok nebo i neomezenou platnost. Izrael omezil platnost všech očkovacích certifikátů jen na půl roku, česká aplikace Tečka ukazuje platnost certifikátů zhruba čtyři roky.

„Harmonizaci délky platnosti certifikátu lze vnímat pozitivně. Ochrana po posilující dávce by měla vydržet delší dobu než jeden rok, a proto předpokládám, že to bude zohledněno. Bude to současně vysílat jasnou informaci, že aplikace booster dávky je pro posílení ochrany velmi významná, protože imunita po základních dávkách časem klesá,“ řekl webu Lidovky.cz epidemiolog Rastislav Maďar.

Znamená to, že pokud někdo absolvoval dvě dávky vakcíny, po Evropě bude mít volnou cestu jen rok od podání té druhé. Pak už bude mít jen dvě možnosti, a to prokázat se negativním testem, nebo absolvovat třetí dávku.

Sjednocení platnosti na rok také potvrzuje předpoklad, že se proti covidu-19 budeme očkovat pravidelně. Například virolog Libor Grubhoffer odhaduje frekvenci očkování na každého půl roku po dobu tří až pěti let, předseda České lékařské komory Milan Kubek zase jednou za rok s příchodem podzimních měsíců, kdy se virus v populaci šíří nejlépe. Tedy podobně jako s očkováním proti chřipce.