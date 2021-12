Lidé nad 30 let mohou jít na třetí dávku již po pěti měsících, cizinci musí na testy

O měsíc dříve se tak k vakcíně dostane asi 155 000 lidí nad 30 let. Původně měli tuto možnost jen lidé od 45 let. Mladší 30 let si pro třetí dávku mohou dojít po půl roce od druhé vakcíny.

Druhé opatření se dotkne cizinců, kteří cestují na území České republiky. Ti, pokud nemají posilovací dávku vakcíny, od pondělí mu sejí před příjezdem do Česka podstoupit PCR test.

Povinný je test i pro turisty ze zemí, které mají na takzvané mapě cestovatele zelenou a oranžovou barvou značící nízké, respektive střední riziko nákazy.

Povinnost se vztahuje i na ty cizince, kteří nemoc covid-19 prodělali, nebo kteří jsou naočkovaní, ale nemají posilovací dávku vakcíny. Test nepotřebují děti do 12 let. U cizinců ve věku od 12 do 18 let stačí pro překročení hranic dvě dávky očkování.

Pro Čechy platí při návratu ze zahraničí stejná pravidla jako dosud. Test nepotřebují ani obyvatelé Evropské unie a lidé z mimounijních zemí, kteří mají v Česku přechodný či trvalý pobyt. Ministerstvo zdravotnictví opatření zavedlo kvůli obavě z šíření varianty omikron.

Nakažlivější varianta už byla zachycená i v Česku, podezření jsou desítky. Okolní země, kde se začala šířit dříve, přijaly přísnější protiepidemická opatření, která například v Německu prakticky zakazují silvestrovské večírky.

V Česku jsou po skončení nouzového stavu 25. prosince pravidla naopak mírnější, večírky a restaurace jsou omezené jen počtem hostů u stolu, případně na jedné akci. Účastníci také musí předložit doklad o očkování nebo prodělané nemoci, testy přípustné nejsou.

Očkováno proti covidu nebo k vakcinaci registrováno je asi 6,9 milionu lidí, tedy přes 64 procent z celé populace. Posilující třetí dávku očkování má více než dva miliony z nich. Podle dosavadních pravidel mělo nárok 4,82 milionu již očkovaných lidí po dokončeném očkování.

Bývalá vláda nastavila harmonogram podle věku, lidé nad 35 let se měli dočkat 5. ledna, všichni dospělí pak 19. ledna. Podle odborníků je právě třetí dávka zásadní pro zachování ochrany před novou variantou koronaviru označovanou omikron.