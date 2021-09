Očkování proti chřipce brzy začne. Odborníci apelují na rizikové skupiny, mezi než patří senioři nad 65 let

V Česku se chřipkou každoročně nakazí 850 tisíc až 1,2 milionu lidí, 1500 až 2000 lidí v souvislosti s chřipkou umírá. Odborníci proto apelují zvlášť na rizikové skupiny, mezi než patří i senioři nad 65 let: „nechte se očkovat proti chřipce“. Vakcín pro letošní chřipkovou sezonu by měl být dostatek. Navíc právě pro starší lidi a rizikové pacienty by měly být bez doplatku.