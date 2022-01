Všechny zaměstnance, ať již mají vakcínu, či nikoli, čeká od 17. ledna povinné antigenní testování při příchodu do práce. A to dvakrát týdně. Kdo bude testován pozitivně, zamíří rovnou do pětidenní karantény. Vakcína opět není výhodou – a to dokonce ani třetí, posilující dávka. Povinnost se bude vztahovat plošně na všechny.