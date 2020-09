Od pondělí budou v Praze a Středočeském kraji povinné roušky i na venkovních akcích nad 100 lidí

Praha Od pondělí budou v Praze povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí. Vyplývá to z nařízení, které na webu zveřejnila Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Výjimku budou mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase.

Praha zčervená, tamní vysokoškoláci budou studovat jen na dálku. Střední školy ne, opravil se Hřib Chystané opatření oznámila ve čtvrtek ředitelka stanice Zdeňka Jágrová na jednání pražského zastupitelstva. Opatření vyhlásili hygienici i pro Středočeský kraj, ČTK to řekla jejich mluvčí Dana Šalamunová. „U hromadných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob konaných ve venkovních prostorech, sehrává roli (...) také předpoklad, že návštěvníci mohou být z různých regionů, případně i ze zahraničí, a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce,“ uvedli v opatření hygienici.

Také v celém Středočeském kraji bude od pondělí povinné nosit roušku i na hromadných venkovních akcích, kde bude ve stejný čas více než 100 lidí. Nařízení se týká akcí, jako jsou slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění, a trhů, rozhodli v pátek středočeští hygienici. ČTK to řekla jejich mluvčí Dana Šalamunová. Ve Středočeském kraji je nyní ve druhém stupni rizika většina okresů. V prvním, nižším stupni rizika, jsou Benešov, Kutná Hora, Rakovník. Podle Šalamunové dramaticky nepřibývá nakažených mezi seniory a výrazně nenarůstá ani počet závažných případů onemocnění covid-19.