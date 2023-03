„Dělat do 68 let? Pryč s vládou!“ V Praze demonstrují odpůrci reformy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na Letné se podle odhadů reportérky iDNES.cz sešlo několik stovek lidí. Těm se nelíbí chystaná důchodová reforma a nová emisní evropská norma Euro 7. Účastníci protestní akce s sebou mají transparenty i houkačky. „Důchod v 68 letech. Ne. Pryč s Fialovou vládou. Ano,“ stojí na hlavním transparentu. Na akci také dohlíží několik policistů, kteří průvod doprovázeli až ke Strakově akademii.

Autobusem na protestní akci dorazila i skupina mužů z Jihlavy. „Demonstrujeme poprvé a za nás všechny,“ říká jeden z mužů. „Nejvíc nám vadí, že máme dělat do 68 let,“ stěžuje si. Mezi demonstranty je i padesátiletá Martina. „Jsem huťař, mám těžkou práci a nedokážu si představit dělat na jeřábu do 68. Chci klidný důchod, abych mohla v klidu vychovávat svoje vnoučata,“ říká v momentě, kdy lidé hlasitě houkají a pískají.

Strop maximálně 60 let, zní z Ostravy

Mnozí z nich dorazili z Ostravy. Shodují se, že jejich těžká práce nejde dělat do tak dlouhého věku. Podle Davida z Ostravy je strop maximálně 60 let. Práce je podle něj fyzicky náročná. Huťaři a koksaři pracují podle jeho slov v těžkých podmínkách. Ještě před řečníky však organizátoři sháněli zdravotníka, kdy se jedné ženě udělalo špatně.

Protestní akce začala v 11:00 na Letné. Odtud se přes Letenské sady ke Strakově akademii vypravil průvod. Přesně v 11:30 dorazil průvod před Strakovu akademii, kde zaplnili celý prostor před vládou. „Pracovníci dopravy vstávají ve tři ráno. Tuhle práci nejde dělat do 68 let, a bez dopravy neuděláte nic,“ tvrdí Jan Slavík, místopředseda Odborového svazu dopravy. Vadí mu, že vláda nespolupracuje s opozicí.

Na úvod organizátoři uvedli, že na akci dorazilo několik tisíc lidí. Za to jej účastníci odměnili pískotem a potleskem. Předák svazu KOVO Roman Ďurčo řekl, že zvali i zástupce vlády. „Mají z nás strach,“ pronesl. Podle něj vláda vypouští balónky a zkouší, co lidé vydrží. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy už ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s odchodem do důchodu v 68 letech nepočítá. „Doufejme, že je to pravda,“ doplnil.

Vláda v době demonstrace v Praze ale není. Bude zasedat v Jeseníku. „Velmi nás mrzí, že po ohlášení naší demonstrace vláda ohlásila, že si udělá výjezdní zasedání, protože jsme předpokládali, že budou mít možnost se vyjádřit. Přesto je chci pozvat, pokud budou mít zájem, klidně mohou na naší demonstraci vystoupit,“ řekl v týdnu Ďurčo.

Kritizují další zvyšování důchodového věku

Odbory KOVO kritizují případné další zvyšování důchodového věku na hranici 68 let. Požadují dřívější důchod pro náročné profese. Výhrady mají k podobě nové emisní normy Euro 7, obávají se rušení pracovních míst a propouštění. Vymezují se také proti přezkumu pravidel pro dovoz oceli z Číny a dalších států, vypočítal Ďurčo.

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Centrála protest podporuje. „To, co se děje v poslední době, je důvod, aby i ČMKOS připravovala další možné protestní akce... Věřím, že vláda je schopna a měla by protestní hlas vyslyšet. Pokud ho bude přehlížet, jenom přikládá polínko k poměrně velkému požáru, který může vést k akcím daleko většího rozměru,“ uvedl předák ČMKOS Josef Středula.

Změny v systému penzí připravuje ministr práce Marian Jurečka. Jednat o nich chce v příštích dvou týdnech i s odboráři. Debatuje se o důchodovém věku, valorizacích či podmínkách předčasné penze. Jurečka však ve středu řekl, že nechce prosadit do zákona odsun věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce.

Zachovat se má i nynější penzijní spoření

Podle vládního programového prohlášení by měl mít důchod tři části – základní, zásluhovou a naspořenou. Základní část penze se stanoví s ohledem na důstojnost ve stáří i na finanční možnosti státu. V zásluhovém díle se odrazí výše odvodů a počet dětí. Ke spoření se má zřídit státní či veřejnoprávní fond.

Zachovat se má i nynější penzijní spoření. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese, přispívat na ni mají víc zaměstnavatelé. Podpořit se má práce v důchodovém věku, odpracované roky se mají víc zohlednit.