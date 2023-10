Odboráři jednali s Jurečkou, chtějí lepší podmínky pro sociální služby

Situace v sociálních službách není jednoduchá, uvedli zástupci odborářů. Jurečkovi předložili návrh na zvýšení platových tarifů zaměstnanců sociálních služeb o 15 procent. Budou o tom jednat také s vládou, termín ale podle předsedkyně svazu odborářů Dagmar Žitníkové není.

„Budeme znovu prosazovat navýšení platových tarifů pro udržení zaměstnanců v sociálních službách a stávající kvality péče. Jsou postavena i nová zařízení, ale nejsou obsazena, protože chybí zaměstnanci,“ uvedla Žitníková.

Průměrný plat sociálních pracovníků v roce 2022 byl zhruba 32 tisíc korun měsíčně. Průměrná mzda ostatních zaměstnanců sociálních služeb byla asi 36 tisíc korun. Odboráři chtějí, aby platy dosáhly výše průměrné mzdy v Česku, tedy zhruba 42 tisíc korun měsíčně.

Podle ředitele ekonomické sekce ministerstva práce Stanislava Klika by sociální služby měly dostat příští rok asi o dvě miliardy korun víc než letos ze zdravotního pojištění a pak i od klientů a z dalších zdrojů. Klik zopakoval, že s úpravou platových tabulek vláda nepočítá.

Odboráři s Jurečkou řešili také nedostatek zaměstnanců a strategie, jak přilákat nové pracovníky. Důležité je podle odborářů udržet ve službách stávající zaměstnance, právě k tomu by mělo pomoci navýšení platů.

Zástupkyně a zástupci zařízení pro seniory a postižené po jednání novinářům řekli, že domovy a další služby mají problém volná místa obsadit a kvalifikované lidi udržet. Kvůli psychicky i fyzicky náročné práci noví zaměstnanci odcházejí často ve zkušební době.

Zaměstnanci jsou přetížení, tvrdí odboráři

Odboráři varují před omezováním péče a zhoršováním její kvality. Připomínají také to, že se stárnutím společnosti bude potřeba pečujících profesionálů víc. Poukazují i na to, že pracovníci budou mít kvůli nízkým výdělkům v budoucnu také nízké penze.

„Letos šlo do sociálních služeb asi 2,5 miliardy, ale ty peníze k těm lidem nedoputovaly,“ řekla Žitníková. „Ani v roce 2022 se tarify nezvyšovaly. Zaměstnanci jsou přetížení a dívají se po jiném zaměstnání,“ dodala. Odboráři ministra vyzvali, aby jejich návrh podpořil v Poslanecké sněmovně.

Odbory už v minulosti upozornily na špatnou personální situaci v sociálních službách. Zaměstnanci totiž ze sociálních služeb často odchází právě kvůli nízkým platům.

Odbory chtějí jednat ještě s poslanci, aby státní rozpočet na příští rok ještě ve Sněmovně upravili a část peněz přesunuli do sociálních služeb. Sumu by chtěli odboráři určit přímo na platy. Vedle navýšení tarifů požadují také nesnižování přídělu peněz do fondu kulturních a sociálních potřeb ve vládním konsolidačním balíčku. Podle oborů by kvůli poklesu částky většina pracovníků přišla o zaměstnanecké benefity.

Svaz usiluje také o vznik pracovní skupiny se zástupci resortů práce a zdravotnictví, která by připravila opatření k získání nových zaměstnanců do sociálních služeb a k jejich udržení v oboru. Podle Žitníkové Jurečka vytvoření týmu slíbil. Odborářka to označila za jediný výstup z dnešního jednání.