Do pondělní stávky půjde víc než polovina členů ČMKOS, přesné číslo Středula neví

Původně se stávkou počítaly čtyři svazy, a to odbory školské, úřednické, dřevařské a nejpočetnější svaz KOVO. Přidaly se k nim odbory dopravní, zdravotnické, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz

„Zásadním způsobem se zvětšil počet těch, kteří se přímo zapojí do stávky... Počet v této chvíli a počet členů, které svazy zastupují, je v drtivé většině nad 50 procent členské základny ČMKOS,“ uvedl Středula. Podle něj se protest uskuteční ve všech krajích. Dodal, že podporu vyjádřila i rada seniorů či rada postižených.

Na dotaz, zda by mohlo jít o největší stávku v novodobé historii Česka Středula odpověděl vyhýbavě. „My nechceme říkat čísla, nemáme k tomu důvod, nebudeme něco nafukovat. Uvidíme, jak to v pondělí bude,“ uvedl.

„Pochopitelně se každý zapojí tak jak může, například hasiči stávkovat nemohou, ale zapojí se do demonstrací,“ vysvětlil.

Doprava by se mohla přerušit v části jižních Čech od půlnoci do poledne, uvedl předák. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí.

Úterní sněm podle Josefa Středuly jasně ukázal, že se obory nebojí bojovat. „Tam, kde působí odborové organizace, je výplata o 93 tisíc vyšší, než tam, kde odbory nemají - je to vztaženo k mediánu průměrné mzdy. A to je za nás obrovské a pozitivní číslo,“ řekl.

Odbory chystají na pondělí v Praze také protestní pochod a demonstraci. Účastníci a účastnice se začnou řadit po 12:00 u Rudolfina. Poté se vypraví na Malostranské náměstí, kde se uskuteční od 13:00 shromáždění. Na něm předsedové a předsedkyně svazů přednesou své prohlášení a případné požadavky.

„Sejdeme se na náměstí Jana Palacha a půjdeme na Malostranské náměstí. Půjdeme tudy, kudy nám řeknou policisté, dopravu v těchto místech to pravděpodobně na nějakou dobu ochromí,“ uvedl Středula.

K protestům se chce podle Středuly připojit i Asociace samostatných odborů (ASO), která zastřešuje 12 organizací a zhruba 110 000 odborářů. Do ASO patří například vlivné železničářské či lékařské odbory. Obě odborové centrály minulý týden oznámily, že budou při protestech postupovat společně. Magistrátu nahlásily na pražských akcích několik tisíc účastníků.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci. Stěžují si na to, že s nimi vláda nevede „sociální dialog“. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně uvedl, že s předáky jedná. Podobně se vyjádřili i další členové kabinetu. Tripartita by se pak měla sejít v prosinci.

Josef Středula na tiskové konferenci řekl, že se odbory nemohou smířit s tím, že by věk odchodu mohl dosáhnout i na 70 let. „Ano populace stárne, ale nemůžeme držet v práci lidi v takovém věku, vláda nemyslí na zdraví občanů,“ vysvětlil.

Předák pokračoval upozorněním na stále rostoucí ceny. „Při vysoké inflaci ceny rostou, při stagnující inflaci ceny rostou, pouze v případě deflace ceny začínají stagnovat, jak je to možné? Nevím,“ řekl.

Celodenní stávku připravují školské odbory. Se zastavením práce počítá nejpočetnější svaz KOVO, ale i dřevařské či úřednické odbory. Ve stejný den se uskuteční v Praze protestní pochod od Rudolfina na Malostranské náměstí, kde bude následovat demonstrace.

Například pracovníci velkých podniků ve Zlínském kraji se ale k pondělní protivládní stávce odborů zřejmě nepřipojí. Podle vedoucího regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Zlínský kraj Davida Šrotta si chtějí udržet dobré vztahy se zaměstnavateli.

Fungování průmyslových podniků ve Zlínském kraji by se protesty výrazněji dotknout neměly. „Nemáme v evidenci žádné oborové organizace v průmyslu, které by se do toho aktivně zapojovaly. Myslím opravdu vyhlášení stávky. A je to především z toho důvodu, že odborové organizace nechtějí poškodit zaměstnavatele,“ řekl Šrott.

V některých společnostech v regionu se však podle něj chystají schůzky pracovníků. „Jsou dohodnutí zaměstnanci se zaměstnavateli, tam kde je to ve společném zájmu, že budou mít nějaké mítinky uvnitř firem mezi zaměstnanci. Ale bude to o přestávkách. Nebude to tedy klasické zastavení výroby, ale buď to bude po pracovní době, nebo mimo pracovní dobu,“ doplnil.