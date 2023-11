Stávku podpoří Škoda Auto, Vítkovice Steel i další velké firmy. „Stojí za námi i jejich majitelé, tvrdí Středula

Praha i další česká města čeká v pondělí obří demonstrace proti vládě. Takové je alespoň očekávání odborových předáků. „Tento protest je jedním z absolutně největších, co doposud byly. Co do zapojení, naštvanosti a odhodlání lidí a až deprese, která se nyní šíří,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %