Stávka je nedůvěryhodná. Odbory pokračují v konfrontační politice, tvrdí Fiala

Podle Fialy vláda udělala vše proto, aby stávce zabránila, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) do poslední chvíle s odbory jednal. „To, co se chystá v pondělí, je nezodpovědné. Už jen proto, že je zapojeno školství, které patří k oblastem, kde navzdory složité rozpočtové situaci vláda zohledňuje, že je důležité, takže přidává prostředky,“ řekl premiér.

Podle něj není jasné, co je požadavkem odborů. Připomněl, že učitelé mají garantované mzdy na úrovni 130 procent průměrné mzdy a že ministerstvo školství je jednou z mála rozpočtových kapitol, která se v příštím roce dočká zvýšení prostředků.

Očekával by jednání s odbory o budoucnosti školství, tato debata se ale podle něj nevede. „Jim jde o protest a využití složité situace, ve které naše země je, a to pokládám za nezodpovědné,“ řekl Fiala.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že odbory mají na stávku právo, důvodům pro její vyhlášení ale nerozumí. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude vláda jednat s odbory i po stávce, uskutečněný protest ale podle něj může další jednání spíš komplikovat, než mu pomáhat.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyhlásila na pondělí stávky a další protestní akce proti krokům vlády. Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly se do stávky zapojí víc než polovina z 270 000 odborářů a odborářek z 31 svazů, které centrála zastřešuje.

Mezi nejviditelnější protestující patří školské odbory, které vyhlásily na pondělí celodenní výstražnou stávku, usilují o více peněz pro školství na příští rok. Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější.

Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek. Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.