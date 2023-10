Zbankrotovali, ale oddlužení se nedočkají. Vstupte do procesu raději už teď, radí odborník

Zákon přináší zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky, dojít má ale i k několika zpřísněním. „Radíme klientům, ať na nic nečekají a radši do oddlužení vstoupí teď. Protože je velmi nejisté, jak ta novela dopadne,“ říká Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Lidovky.cz: Doba oddlužení se má vlivem novely insolvenčního zákona zkrátit z pěti let na tři roky. Jak to hodnotíte?

Pro ekonomiku je to dobře. Zadlužení lidé jsou velmi často v šedé ekonomice a pracují načerno, protože mají tak nízké nezabavitelné minimum, že nejsou schopni plnit své závazky. Doplácíme na to úplně všichni, protože stát má nižší odvody na daních, na sociálním a zdravotním pojištění, naopak vyšší náklady na sociální podporu. Zároveň zkrácení doby oddlužení přinese to, že lidé budou dřív normálně fungovat.