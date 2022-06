Proč Redl neodhalil odposlech konspiračního bytu? Expert popisuje používané triky, roli hrají i uklízečky

Jiří Schmidt

Lidovky.cz: Jak je možné odposlech zajistit v bytě? Co třeba zvědaví sousedé?

Například tak, že polepíte automobil něčím jako kontrola elektroinstalace. A budete s ním parkovat před domem každý den od osmi od rána do tří odpoledne. Nějací lidé z něj vždy vystoupí a budou předstírat práci. A sousedka, která se neustále dívá z okna, jim po týdnu přestane věnovat pozornost. Jednoho dne zaparkují tak, že zakryjí vchod do domu a budou čtyři místo tří. Ten čtvrtý se bude věnovat instalaci odposlechů. To je velmi jednoduché krytí, ovšem jsou na to potřeba peníze a čas. Možností je samozřejmě více.

Lidovky.cz: A jak někomu „napíchnout“ třeba kancelář?