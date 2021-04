ODS tepe Českou televizi za volební průzkumy. Působí fejkově, jiné agentury to dělají lépe, zní ze strany

PRAHA Na pozadí mediálně hlasité bitvy o doplnění Rady ČT se odehrává ještě další příběh spojený s veřejnoprávním médiem. V opoziční ODS bublá nespokojenost s volebními modely, jež pro ČT zpracovává agentura Kantar CZ.

V zákulisí občanských demokratů se o průzkumech prezentovaných na Kavčích horách hovoří už delší dobu, nemají tedy podle straníků souvislost s rozhodováním, koho poslat jako nové členy do Rady ČT. „Ty průzkumy nejsou fér,“ řekl serveru Lidovky.cz první místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, podle kterého je to mezi jeho kolegy časté téma stížností.

Agentura prý občanské demokraty systematicky podhodnocuje a ČT by měla podle Stanjurova názoru využívat služby více agentur. „Jiné to dělají lépe,“ tvrdí poslanec. Někteří Stanjurovi spolustraníci jsou o něco ostřejší. „Říci, že nepůsobí nezaujatě, by bylo velice mírné. Působí spíše zcela fejkově,“ odpověděl poslanec ODS Marek Benda serveru Lidovky.cz na dotaz, zda bere průzkumy Kantaru vážně.

Doplnil, že je to jeho soukromý pohled, ne oficiální postoj ODS. Zároveň přiznal, že ve straně jsou volební modely zmíněné agentury zdrojem mírné frustrace. Kantar na stesky ODS reaguje odmítavě. Argumentuje standardní metodikou a audity průzkumů.



Ovšem Bendovi leží v žaludku údajné ideové zaměření pracovníků televize: „Někteří moderátoři a moderátorky jsou očividně liberálně-levicově zaměření. Tedy propirátsky.“ Není to poprvé, co ODS televizi kritizuje. Třeba právě Benda seděl ve sněmovně i za televizní krize na přelomu let 2000 a 2001. A současné výtky upomínají tehdejší rétoriku modré strany.

Zvýhodňovaly průzkumy Piráty?

Stanjura dodal, že předpovědi Kantaru se prý hodně rozcházely s realitou v případě loňských krajských voleb, kdy údajně občanské demokraty a jimi utvořené koalice v regionech silně podhodnotily. Zvýhodňují prý naopak hlavního opozičního rivala, na něhož narážel i Benda: Piráty.

Politici ODS nepracují jen s dojmy, ostatně i zástupci Kantaru přiznávají, že Pirátům v porovnání s ostatními agenturami vychází v jejich průzkumech vyšší čísla. „K tomu můžu říct jen tolik, že veškeré postupy, ať už co se týče sběru dat, nebo následného zpracování, jsou pod přísným dohledem a byly několikrát auditovány naším profesním sdružením Simar. Kompletně všechny rozhovory s respondenty jsou navíc nahrávány, čili i ty je možné kontrolovat a doložit,“ řekl serveru Lidovky.cz hlavní analytik Kantaru Pavel Ranocha.

Průzkum @KANTARCZ: volební model, pokud by strany a hnutí kandidovaly v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny samostatně. pic.twitter.com/e8icOiUXyz — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) April 11, 2021

Zároveň se ale odkazuje na poslední sněmovní volby z roku 2017. V nich Pirátům Kantar predikoval v porovnání s konkurencí na tehdejší dobu nadstandardní zisk – 10,5 procenta. Pro porovnání například agentura Median hlásala podporu Pirátů 8,5 procenta. Výsledek? Strana vedená Ivanem Bartošem získala 10,71 procenta.

V ODS vzbudil nevoli hlavně volební model Kantaru z letošního února. Koalici Spolu, v níž je partaj Petra Fialy s lidovci a TOP 09, vyšel nevýrazný zisk 17,5 procenta. Oproti tomu dvojblok Pirátů a Starostů s 34 procenty volby jednoznačně vyhrál. Samotné ODS navíc agentura přisoudila jen 9,5 procenta hlasů, Pirátům 22. Jenže se ukázalo, že možná nejde o výsledky metodiky Ranochových lidí. Za únor totiž publikoval závěry svého výzkumu i Median. Nesly se ve velice podobném duchu: pro Spolu by v nich hlasovalo 18,5 procenta voličů. Podobná čísla navíc vycházejí i z v neděli publikovaného nejnovějšího průzkumu Kantaru.

Roli hlavního vyzyvatele ANO uzmuli ODS jiní

Tekoucí nervy v řadách občanských demokratů se dají pochopit, především pokud jde o předvolební průzkumy. Trojlístek středopravicových stran si od svého spojení sliboval jediné: být tím, kdo utne sérii vítězství hnutí ANO Andreje Babiše. Jenže místo toho koalice vedená ODS – alespoň v průzkumech – nikdy nezaujala ani pozici hlavního Babišova konkurenta. Tu uzmuli Piráti se Starosty, kteří ke všemu ještě svůj náskok zvyšují.

Od představitelů ODS zní obvyklá mantra o tom, že průzkumy nesledují a nepřikládají jim váhu, pověstný je ve svém „zenu“ vůči volebním preferencím třeba předseda Petr Fiala. Ale i stranická dvojka Stanjura ví, že odvracet od nich tvář nelze. „Mnozí ty průzkumy přeceňují. Může se tím však vytvářet voličské mínění a ukazovat trendy, které reálně neexistují,“ uvědomuje si poslanec.

Náladám uvnitř jeho strany se nelze divit, v jejím podbřišku totiž kolují teorie o tom, co se v České televizi s průzkumy děje. Podle zdroje serveru Lidovky.cz se uvnitř „ódéesky“ mluví o tom, že veřejnoprávní médium metodiku šetření sociologů přímo ovlivňuje tak, aby nahrávala Pirátům. Někteří to prý přičítají přímo generálnímu řediteli televize Petru Dvořákovi, který tím prý sází na to, že další vládní garnitura bude právě pod taktovkou Pirátů. Poukazují například na to, že průzkumy přestal veřejně komentovat hlavní analytik Ranocha. Svého „Ranochu“ si prý má naopak hledat ČT do týmu šéfky oddělení výzkumu a analýz Renaty Týmové.

Průzkum @KANTARCZ: volební model, pokud by strany a hnutí kandidovaly v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny v ohlášených koalicích. pic.twitter.com/OeL9902UAx — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) April 11, 2021

„K neúčinkování na obrazovce: šlo pouze o dočasnou záležitost, v dohledné době bych se měl ke komentování vrátit a s kolegou Ondřejem Ryboněm se o něj budeme nějakým způsobem dělit,“ vysvětlil pro Lidovky.cz sám analytik. Mluvčí ČT Karolína Blinková serveru Lidovky.cz sdělila, že televize žádného analytika neshání. Dočasná výměna Ranochy prý také nebyla iniciativou vzešlou z Kavčích hor. V neděli zveřejněný průzkum také Ranocha už pro ČT okomentoval.

Stanjura i Benda odmítají, že by náladové rozpoložení ohledně Kantaru ovlivňovalo volbu nových členů Rady ČT. „S osobou generální ředitele to nemá nic společného. Členové rady ani nemají nakládání s výzkumy veřejného mínění v kompetenci,“ tvrdí Stanjura.

Koalice Spolu si naopak vybrala doslova zdrženlivý postoj k probíhajícím doplňkovým volbám rady. Navrhovala totiž, aby byla volba ještě odložena, a to až na období po volbách. Stanjura to pro Lidovky.cz zdůvodnil, že by celá rada byla kompletně složena z lidí zvolených za působení současné vlády. I kvůli covidu prý byla celá volba zorganizovaná moc narychlo.